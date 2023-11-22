С разницей в пять дней в Центральном выставочном зале открылись персональные выставки скульптора Людвиги Нестерович и художницы Татьяны Фадеевой. Дирекция художественных выставок Академии художеств завершает ими выставочный год, что символично — обе экспозиции можно рассматривать как итоговые.

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Выставка Людвиги Нестерович — юбилейная. Она посвящена 70-летию скульптора и знакомит с творчеством выдающегося мастера во временном отрезке с 80-х годов до наших дней, резюмируя путь поисков и открытий. «Безмятежные сны» Татьяны Фадеевой — это представление проекта о вызовах настоящего и непреходящих ценностях, над которым художница работала в течение последних двух лет.

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В распоряжении авторов практически всё пространство ЦВЗ и время — по предложению председателя Академии художеств Акмаля Нура, обе выставки будут работать до конца года. Жест оправдан — редкие экспозиции могут сравниться с ними как качеством, так и глубиной.

Выставка «Безмятежные сны» Татьяны Фадеевой

Оформленная в виде лабиринта выставка Татьяны Фадеевой «Безмятежные сны» развернулась на первом этаже. Узнаваемая эфемерная живопись погружает в идиллический мир грёз. Сюжеты картин и графических листов, образы, словно перепорхнувшие на холсты со страниц сказок, кажутся наивными, лирическими, но только на первый взгляд.

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«Хотя выставка называется „Безмятежные сны“, работы раскрывают мятущуюся в сомнении душу художницы, которая наделена удивительной добротой, чувством сострадания ко всему, что её окружает. В каждом живописном полотне раскрывается не только какая-то тема, но и глубокая философия. Без душевных затрат невозможно создать такие произведения», — говорит заместитель директора Дирекции художественных выставок, искусствовед Людмила Кодзаева.

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По словам куратора выставки, искусствоведа Гульнары Ишмуратовой, экспозиция представляет новый цикл в творчестве Татьяны Фадеевой, который получил название «Мисс мира? Мисс войны?» (по аналогии с конкурсом красоты «Мисс мира»), и открывает иной этап самовыражения.

«В отличие от прошлого проекта „Безмолвная исповедь“ (2019 г.), в котором Татьяна обращалась преимущественно к исторической памяти, в „Безмятежных снах“ она стремится отразить проблематику и глубинные изменения мирового сообщества, его нравственные и этические ориентиры», — уточняет Гульнара Ишмуратова.

Татьяна Фадеева на открытии выставки. Фото Сабины Рагимовой / Afisha.uz Татьяна Фадеева на открытии выставки. Фото Сабины Рагимовой / Afisha.uz

Работать над циклом «Мисс мира? Мисс войны?», который выступает лейтмотивом выставки, Татьяна Фадеева начала два года назад. Толчком стали новостные ленты, ежедневно сообщавшие о человеческих трагедиях в разных точках планеты. Реакцией на происходящее стала графическая серия «Панталоновые волнения», представленная на выставке, — о людях-масках, которые думают и принимают решения «панталонами», а не сердцем.

Графическая серия «Панталоновые волнения».Графическая серия «Панталоновые волнения».

«После того, как я стала ежедневно рисовать графические работы на те или иные события, поняла, что надо переключаться на жизнеутверждающие темы, поскольку негативное содержание я сама не всегда могу переживать без осадка на моей нервной системе. Я стала искать силу, способную победить обстоятельства — и нашла её в цветах. Есть такое поверье: на полях после сражения появляются маки. Внешне хрупкие, они, несмотря ни на что, растут даже поверх могил и мин. Для меня их сила является символом победы над обстоятельствами», — рассказывает Татьяна Фадеева.

Героини цикла «Мисс мира? Мисс войны?» — представительницы разных стран современного мира. Венки на их головах символизируют надежду, утверждают победу добра над злом.

«Цветы для героинь я подбирала исходя из того, какие растут в странах, которые они представляют, либо из моих собственных ассоциаций. Например, Узбекистан для меня солнечный, хлебосольный, гостеприимный, поэтому в венке у героини переплелись веточки хлопка, подсолнуха и мака», — объясняет художница.

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Заглавная картина выставки — «Зерновая сделка». По словам Фадеевой, это работа «про два противоборствующих государства» и два народа, кровь которых течёт в её жилах. Венчает голову героини венок из маков и пшеницы, которая «сплелась в узел от бессилия перед решением мировых проблем».

Художница осознанно отказалась от мрачных красок в колористическом решении цикла. Выразить сложную гамму чувств в интерпретации темы войн и конфликтов ей помогают контрасты: безжизненной синей цветовой палитре противопоставляется тёплая оранжево-красная, меланхоличным сюжетам — эмоциональные, темпераментные.

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Противопоставление в названии цикла «Мисс мира? Мисс войны?» — вопрос о выборе, который задаёт Фадеева себе, зрителям, человечеству: разрушение или созидание, война или мир. Ответ художницы записан на холстах в выставочном лабиринте. Своим творчеством она утверждает победу добра и жизненных ценностей над злом, которому суждено порасти быльём и маками.

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Выставка скульптора Людвиги Нестерович

На втором этаже выставочного зала царствует скульптор Людвига Нестерович.

Персональная выставка, посвящённая 70-летию замечательного мастера, поражает масштабом, разнообразием жанров, техник и материалов. В экспозиции представлено около 300 станковых произведений малых форм, выполненных из различных природных материалов: мрамора, гранита, оникса, перламутра, коралла, агата, яшмы, хризолита и других. Работает скульптор и с шамотом, пластиком.

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Самый долгий и красивый роман у Людвиги Нестерович с камнем. Во взаимодействии с ним раскрывается одна из граней безусловного таланта скульптора — наблюдательность, неправдоподобная зоркость. Она чувствует жизнь в неказистом, неодушевлённом материале, способна разглядеть енота в куске оникса, задумчивого фавна в мраморе, наделить гранит мягкостью облака.

Людвига Нестерович на открытии выставки. Фото Умара Курбанова / Art-blog.uz.Людвига Нестерович на открытии выставки. Фото Умара Курбанова / Art-blog.uz.

Выставка ретроспективная. Её составили из работ, созданных Нестерович, начиная с 80-х годов по наши дни. Это позволяет посетителям пройти путь от влюблённого скульптора, филигранно работавшего под диктовку камня, до мастера, который обращается с материалом смело, вольно — и с окрепшей за годы любовью к текстурам, формам и цвету.

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Творчество Людвиги Нестерович разножанровое. Источником вдохновения для скульптора служит анималистика — направление в искусстве, основным мотивом которого является изображение животных. Скульптор часто обращается также к теме природы и окружающей среды.

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К любопытным результатам привёл Нестерович поиск в плоскости портретного жанра. Особенно выделяется серия «Маски». Работая над ней, скульптор поставила перед собой задачу создать эффектные образы с помощью скупых выразительных средств. Её маски в итоге не скрывают, а, напротив, обнажают характеры.

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Четвёртым направлением в творчестве Нестерович можно назвать эксперименты по канонам супрематизмам и абстракционизма. В этих скульптурах торжествуют линии, формы и фактура.

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Организаторы выставки отмечают, что станковые произведения Людвиги Нестерович могут стать готовым решением для архитекторов и украсить собой не только музейные экспозиции, но и городскую среду. Убедиться в справедливости утверждения может каждый, посетив ЦВЗ.
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В Дирекции художественных выставок «Газете.uz» сообщили, что выставки Людвиги Нестерович и Татьяны Фадеевой будут работать предположительно до 5 января 2024 года. Вход свободный.