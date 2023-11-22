21 ноября примерно в 22:30 на пересечении улиц Нукусская и Авлиёота в Мирабадском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По данным управления, Б. Б. (1998 года рождения) на автомобиле Hyundai Sonata сбил пешехода Ф. К. (1982). Пострадавший был госпитализирован и позже скончался.

Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана.