В Учкуприкском районе Ферганской области 21 ноября в 8:20 произошло столкновение автомобилей Damas и Isuzu. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД области Исмаил Шарипов.

Водитель грузовика Isuzu (2000 года рождения) не соблюдал дистанцию, из-за чего столкнулся со стоявшим впереди Damas.

В результате две пассажирки автомобиля Damas, 1987 и 1988 года рождения, от полученных травм скончались на месте.

Ещё четыре человека, среди которых были несовершеннолетние, были госпитализированы с телесными повреждениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее человеческие жертвы) Уголовного Кодекса. Водитель Isuzu заключён под стражу.