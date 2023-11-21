Радиоэлектронная борьба на Ближнем Востоке и в Украине влияет на гражданские воздушные перевозки вдали от линии фронта, что приводит к непредвиденным последствиям, пишет The New York Times (NYT). Помехи и спуфинг-атаки

По данным Европейского агентства по безопасности полётов (EASA) и служебной заметки одной из авиакомпаний, с которой ознакомилась NYT, самолёты теряли спутниковые сигналы, рейсы перенаправлялись, а пилоты получали ложные отчёты о местоположении или неточные предупреждения о том, что они летят близко к земле.

Федеральное управление гражданской авиации США также предупредило американских пилотов о GPS-помехах на Ближнем Востоке, отмечает газета.

Радиочастотные помехи, используемые, чтобы нарушить спутниковые сигналы ракет и беспилотников, резко увеличились после вторжения России в Украину в начале 2022 года и стали более интенсивными этой осенью на Ближнем Востоке, пишет NYT. Помехи могут включать в себя глушение спутниковых сигналов или имитацию реальных навигационных сигналов.

По данным Европейской организации безопасности аэронавигации, помехи ощущаются на расстоянии до 305 км от полей боя. Наиболее серьёзно затронутые этой проблемой регионы включают небо над Черным морем (от Турции до Азербайджана), Средиземным морем (от Кипра до Ливии), Балтийским морем (от Польши до Латвии) и Арктическим морем (возле Финляндии и Норвегии).

Хотя радиопомехи «пока не доказали свою опасность», авиационные системы оказались в значительной степени неспособными обнаружить спуфинг-атаку и исправить её, отмечает издание со ссылкой на организацию Opsgroup, отслеживающую изменения и риски в авиаотрасли. Так, в сентябре самолёт Embraer, направлявшийся в Дубай, чуть не вошёл в воздушное пространство Ирана, прежде чем пилоты поняли, что судно идёт по ложному сигналу.

При этом, по словам пилотов, самолёты обычно могут безопасно летать без спутниковых сигналов, а крупные коммерческие самолёты имеют как минимум шесть альтернативных навигационных систем. Бизнес-джеты, такие как Dassault Falcons, Gulfstream и Bombardiers, более восприимчивы к фальсификации сигнала, заявило EASA.

По мере распространения радиоэлектронной борьбы нынешняя ситуация в авиации может стать «предвестником далеко идущих проблем в сферах экономики и безопасности», предупреждает газета. Финансовые рынки, телекоммуникационные компании, поставщики электроэнергии, радиовещательные компании и другие отрасли по всему миру полагаются на спутниковые сигналы для определения точного времени, а сбои могут привести к серьёзным финансовым потерям.