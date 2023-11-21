Президент Шавкат Мирзиёев 20 ноября обсудил процессы трансформации и приватизации в банковской системе Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

Сообщается, что за последние три года капитал банков увеличился в 1,8 раза, а годовой объем кредитования — в 2 раза.

«Но в следующем году капитал должен вырасти с текущих 224 трлн до 275 трлн сумов. Если бы мы не выделили свыше 4,5 млрд долларов для капитализации банков, этих результатов мы бы не достигли. Конечно, было бы неправильным сказать, что в банковской сфере не было изменений», — заявил он.





Четыре банка впервые выпустили евробонды и привлекли 1 млрд долларов на международном рынке капитала. В «Ипотека-банк» привлечён стратегический иностранный инвестор — венгерский OTP Bank. Открылось 13 новых частных банков, в стране начали свою деятельность ведущие банки Венгрии, Казахстана и Грузии. Объем оказания банковских онлайн-услуг увеличился в 2,7 раза.

«Почему я оказываю такую помощь государственным банкам, но у вас рентабельность значительно меньше по сравнению с частными и иностранными банками. 16,5 трлн сумов денег стоят — самые проблемные кредиты (3,7% от общего объёма кредитов). Почему я собрал вас (руководителей банков — ред.)? Каждый банк должен абсолютно изменить мировоззрение, чтобы ценили государственные деньги, повышения эффективности», — заявил глава государства.

При этом конкуренция в банковской сфере, как и спрос на её услуги, растёт с каждым днём, что требует ускорения процессов трансформации, определения приоритетных задач на перспективу, отметил президент на совещании.

«Теперь проекты тоже будем спрашивать с банков. В Новом Узбекистане — новая банковская система. Будет новая система», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Глава государства заявил, что к 2025 году необходимо снизить долю государства в банковском секторе с 70% до 40%.

На совещании высказаны предложения по подготовке банков к приватизации, организации публичного размещения (IPO) их ценных бумаг, привлечению в сферу опытных иностранных специалистов.

«Экономика так развивается, что мы скорее хотим передать банки стратегическим партнёрам. В планах — четыре банка. Мы хотим провести IPO Национального банка Узбекистана», — сообщил президент.





Президент поручил усилить взаимодействие с международными рейтинговыми компаниями, разработать среднесрочные меры по повышению рейтинга банков. По его словам, необходимо «адаптировать системы подготовки профильных кадров к требованиям времени».

На совещании руководители банков представили свои планы по трансформации и подготовке к приватизации, обучению сотрудников, внедрению передовых IT-решений в сферу.

Председатель правления НБУ Алишер Мирсоатов заявил, что в 2024 году планируется выделить кредиты 23 трлн сумов, привлечь депозиты на 3,5 трлн сумов, а также привлечь из-за границы 750 млн долларов.

Глава «Узпромстройбанка» Азиз Акбаржонов по итогам совещания сообщил, что президент дал строгое поручение по взысканию проблемных кредитов.

Через месяц банки должны подготовить презентацию о планах на 2024 год.

Напомним, президент в августе отсрочил на более поздний срок приватизацию и IPO акций Банка развития бизнеса («Кишлок курилиш банк»), «Асакабанка», «Алокабанка», «Агробанка» и других. Госдолю в «Узпромстройбанке» намечено снизить ниже 50% до конца 2024 года, хотя изначально планировалось выставить на торги всю госдолю.