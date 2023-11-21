В декабре в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) имени Алишера Навои в Ташкенте состоится премьера обновлённого балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Постановка для Национального балета Узбекистана была подготовлена при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, сообщили «Газете.uz» организаторы.

Постановкой балета занимался лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» (2021), хореограф Мариинского театра (Россия) Максим Петров. Музыкальное сопровождение Национального симфонического оркестра Узбекистана пройдёт под управлением Алибека Кабдурахманова.

Спектакль, действие которого разворачивается в двух актах, выполнен в новой интерпретации и ориентирован на современное восприятие классического произведения, отметили организаторы. «Сценарий подчёркивает темы мечты, волшебства и трансформации, с особым акцентом на внутренний мир главных героев», — говорится в сообщении.

Фонд также проведёт два социальных показа балета для подопечных социальных учреждений, детских домов и интернатов со всей страны.

Расписание показов