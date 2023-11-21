Премьера документального фильма об истории джадидизма «Мечтатели», снятого компанией Blue White Green Production, состоялась в YouTube.

Джадидизм — это социально-политическое просветительское движение, которое распространилось на территории Узбекистана в конце XIX века. Джадиды открывали новометодные школы, где светские предметы преподавались наряду с религиозными. Они писали собственные учебные пособия, а также усовершенствовали узбекскую поэзию, язык, заложили основу узбекскому театру и драме.

В числе знаменитых джадидов — Абдурауф Фитрат, Мунаввар Кары Абдурашидханов, Махмудходжа Бехбуди, Абдулла Авлони, Абдулхамид Чулпон и Абдулла Кодирий. Последний считается основоположником узбекской прозы. Эти прогрессисты оставили неизгладимый след в политической арене страны. В переломный 1917 они сформировали Кокандскую автономию, которая была разгромлена советской властью в феврале 1918 года.

В 1920-е некоторые джадиды занимали руководящие должности в ранней советской администрации Туркестана и, тем самым, участвовали в формировании узбекской интеллигенции. История джадидов закончилась трагически. Они были истреблены эмирской и советской властью в 1920-е и конце 1930-х.

Фильм «Мечтатели» повествует об истории создания джадидизма, линии судеб его участников, влиянии политических событий 1917 года на реформаторское движение, а также следе, который оставили джадиды в истории Узбекистана.

Сегодня движение джадидизма антагонизируется советской вехе в истории Узбекистана, поскольку большинство прогрессистов стали жертвой сталинских репрессий. Во время правления Сталина и вплоть до обретения Узбекистаном независимости имена джадидов оставались под запретом. Их называли буржуазией и националистами. В отличии от других фильмов — в основном, художественных — «Мечтатели» не представляет джадидов романтиками, которые стали жертвами советской системы, хоть последнее и не исключается.

bwg production, джадиды, руслан салиев

Документальный фильм BWG Production показывает стремления джадидов сохранить национальную идентичность в рамках системы, которая строила классовое общество. Картина раскрывает прогрессистов в качестве людей, которые совершали ошибки, поскольку поверили в советские идеалы 1920-х и 1930-х годов. К примеру, коалиция Файзуллы Ходжаева с советской властью привела к бомбардировке Бухары, чего Ходжаев не ожидал, рассказывается в фильме. При этом картина отмечает прогресс, который пришёл в Узбекистан в период оттепели.

Отдельное внимание фильм «Мечтатели» уделяет темам гендерного равенства и светскости в мусульманском обществе. Документальный фильм рассказывает о поэтессе Анбар-отин, которая продвигала идеи равноправия, и первой узбечке-журналистке Нозимахоним. О роли женщин в истории и современном обществе Узбекистана свою точку зрения высказал председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий шейх Нуриддин Холикназар.

bwg production, джадиды, руслан салиев

Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий шейх Нуриддин Холикназар.

История джадидизма рассказывается ведущими мировыми исследователями и родственниками прогрессистов. Среди них — Хамидулла Болтабоев, Кахрамон Раджабов, Дилором Алимова, Бахтиёр Хасанов, Тимур Кождауглу, Сулаймон Иноятов, Хондамир Кодирий, Кристофер Джеймс Форт, Нигора Рахимжонова, Азалшох Хамроев, Мавлуда Рахмонова, Рудольф Бархет, Шохрух и Фаррух Бехбуди, Гавхар Закирова, Шухрат Саиджанов, Фуркатбек Яквалходжиев, Адиб Халид, Марианна Камп, Сергей Абашин, Марк Риз.

В фильме снялись популярные актёры из Узбекистана и других стран: Manizha, Аскар Ильясов, Эркин Базаров и Саид-Абдулазиз Юсупов. Съёмки велись в Узбекистане, России и Турции. Работа над проектом заняла около двух лет. Режиссёр фильма — Руслан Салиев, саунд-продюсер — Кямран Туйчиев. Операторы-постановщики — Сарвар Собиров и Улугбек Хамраев.

«Потребовалось два с лишним года, чтобы, наконец, закончить этот проект, в который вложила всю душу огромная команда. Он сложносочинённый, нелинейный, пропитанный болью, как лакмусовая бумажка времени. Конечно, в отведённые полтора часа невозможно рассказать обо всех и обо всем, но меня искренне радует, что тема джадидизма стала трендовой, также я убеждён, что рассказывать о прогрессистах — never enough, мы памяти о джадидах многое должны. И вообще это очень важная тема в сегодняшнее турбулентное время», — сказал режиссёр Руслан Салиев.

«Мечтатели» — это третья лента компании в жанре документального кино, которая фокусируется на узбекской культуре. Ранее были сняты фильмы «Легенды узбекского танца» и «Хамид и Зульфия».

Фильм, снятый при поддержке компании 7SABER, доступен также на узбекском языке, он называется «Armon».