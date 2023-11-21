Премьера документального фильма об истории джадидизма «Мечтатели», снятого компанией Blue White Green Production, состоялась в YouTube.

Джадидизм — это социально-политическое просветительское движение, которое распространилось на территории Узбекистана в конце XIX века. Джадиды открывали новометодные школы, где светские предметы преподавались наряду с религиозными. Они писали собственные учебные пособия, а также усовершенствовали узбекскую поэзию, язык, заложили основу узбекскому театру и драме.

В числе знаменитых джадидов — Абдурауф Фитрат, Мунаввар Кары Абдурашидханов, Махмудходжа Бехбуди, Абдулла Авлони, Абдулхамид Чулпон и Абдулла Кодирий. Последний считается основоположником узбекской прозы. Эти прогрессисты оставили неизгладимый след в политической арене страны. В переломный 1917 они сформировали Кокандскую автономию, которая была разгромлена советской властью в феврале 1918 года.

В 1920-е некоторые джадиды занимали руководящие должности в ранней советской администрации Туркестана и, тем самым, участвовали в формировании узбекской интеллигенции. История джадидов закончилась трагически. Они были истреблены эмирской и советской властью в 1920-е и конце 1930-х.

Фильм «Мечтатели» повествует об истории создания джадидизма, линии судеб его участников, влиянии политических событий 1917 года на реформаторское движение, а также следе, который оставили джадиды в истории Узбекистана.

Сегодня движение джадидизма антагонизируется советской вехе в истории Узбекистана, поскольку большинство прогрессистов стали жертвой сталинских репрессий. Во время правления Сталина и вплоть до обретения Узбекистаном независимости имена джадидов оставались под запретом. Их называли буржуазией и националистами. В отличии от других фильмов — в основном, художественных — «Мечтатели» не представляет джадидов романтиками, которые стали жертвами советской системы, хоть последнее и не исключается.





Документальный фильм BWG Production показывает стремления джадидов сохранить национальную идентичность в рамках системы, которая строила классовое общество. Картина раскрывает прогрессистов в качестве людей, которые совершали ошибки, поскольку поверили в советские идеалы 1920-х и 1930-х годов. К примеру, коалиция Файзуллы Ходжаева с советской властью привела к бомбардировке Бухары, чего Ходжаев не ожидал, рассказывается в фильме. При этом картина отмечает прогресс, который пришёл в Узбекистан в период оттепели.

Отдельное внимание фильм «Мечтатели» уделяет темам гендерного равенства и светскости в мусульманском обществе. Документальный фильм рассказывает о поэтессе Анбар-отин, которая продвигала идеи равноправия, и первой узбечке-журналистке Нозимахоним. О роли женщин в истории и современном обществе Узбекистана свою точку зрения высказал председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий шейх Нуриддин Холикназар.

Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий шейх Нуриддин Холикназар.

История джадидизма рассказывается ведущими мировыми исследователями и родственниками прогрессистов. Среди них — Хамидулла Болтабоев, Кахрамон Раджабов, Дилором Алимова, Бахтиёр Хасанов, Тимур Кождауглу, Сулаймон Иноятов, Хондамир Кодирий, Кристофер Джеймс Форт, Нигора Рахимжонова, Азалшох Хамроев, Мавлуда Рахмонова, Рудольф Бархет, Шохрух и Фаррух Бехбуди, Гавхар Закирова, Шухрат Саиджанов, Фуркатбек Яквалходжиев, Адиб Халид, Марианна Камп, Сергей Абашин, Марк Риз.

В фильме снялись популярные актёры из Узбекистана и других стран: Manizha, Аскар Ильясов, Эркин Базаров и Саид-Абдулазиз Юсупов. Съёмки велись в Узбекистане, России и Турции. Работа над проектом заняла около двух лет. Режиссёр фильма — Руслан Салиев, саунд-продюсер — Кямран Туйчиев. Операторы-постановщики — Сарвар Собиров и Улугбек Хамраев.

«Потребовалось два с лишним года, чтобы, наконец, закончить этот проект, в который вложила всю душу огромная команда. Он сложносочинённый, нелинейный, пропитанный болью, как лакмусовая бумажка времени. Конечно, в отведённые полтора часа невозможно рассказать обо всех и обо всем, но меня искренне радует, что тема джадидизма стала трендовой, также я убеждён, что рассказывать о прогрессистах — never enough, мы памяти о джадидах многое должны. И вообще это очень важная тема в сегодняшнее турбулентное время», — сказал режиссёр Руслан Салиев.

«Мечтатели» — это третья лента компании в жанре документального кино, которая фокусируется на узбекской культуре. Ранее были сняты фильмы «Легенды узбекского танца» и «Хамид и Зульфия».

Фильм, снятый при поддержке компании 7SABER, доступен также на узбекском языке, он называется «Armon».