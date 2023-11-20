Бывший генеральный директор и соучредитель компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, Сэм Альтман перейдёт на работу в Microsoft. Об этом сообщил глава корпорации Сатья Наделла.

Он возглавит новую исследовательскую группу по передовым технологиям на базе искусственного интеллекта. Вместе с ним в Microsoft переходит бывший президент Open AI Грег Брокман, покинувший компанию вслед за Альтманом.

«Мы очень рады сообщить новость о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую команду передовых исследований в области искусственного интеллекта», — написал Наделла в X (бывший Twitter).

Глава Microsoft добавил, что в компании «по-прежнему привержены партнёрству с OpenAI и уверены в дорожной карте продукта».

Предыстория

Сэм Альтман был уволен из OpenAI 17 ноября по решению совета директоров. В своём заявлении о причинах его увольнения руководство компании отметило, что Альтман «не был всегда откровенен в своём взаимодействии с советом». «У правления больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI», — говорится в заявлении.

Временно исполняющим обязанности главы OpenAI была назначена технический директор компании Мира Мурати.

«Мне понравилось время, проведённое в OpenAI, — написал Альтман в X. — Это изменило лично меня и, надеюсь, немного изменило мир». В последующем сообщении он описал переживания о своём увольнении как «что-то вроде чтения собственной надгробной речи, пока ты ещё жив».

Решение об увольнении Альтмана стало «шоком для союзников по отрасли и рядовых сотрудников, которые поддержали харизматичного основателя», пишет The New York Times (NYT). Издание отмечает, что в Microsoft, инвестировавшей более 13 млрд долларов в OpenAI, узнали об уходе Альтмана за минуту до того, как об этом было объявлено. Другие инвесторы и вовсе прочитали новости в социальных сетях.

По данным The Wall Street Journal, разногласия между правлением и Альтманом возникли несколько месяцев назад и нарастали по мере того, как OpenAI представляла все больше и больше коммерческих продуктов на базе ChatGPT.

Действия Альтмана в руководстве компании якобы сочли предательством миссии, с которой восемь лет назад была создана OpenAI, — подарить миру безопасный и надёжный искусственный интеллект, а не заработать на нем миллиарды долларов, отмечает WSJ.

NYT отмечает, что Microsoft и менее крупные инвесторы в OpenAI настаивали на возвращении Альтмана. Переговоры с советом директоров компании продолжались все выходные, но оказались безрезультатными.

Новый глава OpenAI

В понедельник стало известно, что новым временным руководителем OpenAI вместо Миры Мурати станет экс-гендиректор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир. В служебной записке, направленной сотрудникам компании, говорится, что он обладает «уникальным набором навыков, опыта и связей, которые будут способствовать развитию OpenAI».

«Совет директоров твёрдо придерживается своего решения как единственного пути для продвижения и защиты миссии OpenAI», — говорится в записке с отсылкой к уходу Альтмана.

Фото: Эммет Шир / Wikimedia.

Шир подтвердил новость о назначении, назвав его «возможностью, которая выпадает раз в жизни».

«Я взялся за эту работу, потому что считаю, что OpenAI — одна из самых важных компаний, существующих в настоящее время», — написал он. Шир добавил, что в рамках своего плана управления компанией на ближайшие 30 дней, он наймёт независимого специалиста, который расследует обстоятельства, приведшие к увольнению Сэма Альтмана, и подготовит соответствующий отчет.

Кроме того, новый глава компании, по его словам, намерен «поддерживать контакт с как можно большим количеством сотрудников, партнёров, инвесторов и клиентов», чтобы собрать информацию, на основе которой он в будущем сможет «реформировать управленческую и лидерскую команду в свете недавних изменений».

Что известно об OpenAI

Компания OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация (НКО). В 2019 году была основана дочерняя компания OpenAI Global с моделью «ограниченной прибыли», которая могла бы привлекать капитал. Именно в неё вкладывались инвесторы, включая Microsoft.

Однако совет директоров некоммерческой части OpenAI сохраняет полный контроль над деятельностью всей компании и имеет право в том числе уволить гендиректора коммерческой структуры.