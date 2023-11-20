Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 ноября подписал поправки в Кодекс об административной ответственности (КоАО) и Уголовный кодекс (УК), направленных на пресечение производства и оборота контрафактных и некачественных товаров.

Согласно документу, нелегальное производство алкоголя и табачной продукции станет сугубо уголовным преступлением. Сейчас такое деяние, совершенное впервые, является административным правонарушением, которое предусматривает санкцию в 50−100 базовых расчётных величин.

После вступления поправок в силу санкция за нелегальное производство алкоголя и табачной продукции будет исключена из КоАО. Согласно обновлённой статье Уголовного кодекса за это преступление может быть назначен штраф в 200−400 БРВ, исправительные работы до 3 лет, ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы до 5 лет.

Кроме того, усилены наказания за производство, хранение и сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Наряду со штрафом (100−200 БРВ), общественными и исправительными работами санкция будет включать ограничение свободы на 1−3 года или лишение свободы до 3 лет.

Те же действия:

совершенные в особо крупном размере;

совершенные по предварительному сговору группой лиц;

совершенные повторно или опасным рецидивистом;

повлёкшие нанесение средней тяжести либо тяжкие телесные повреждения, — будут наказываться штрафом от 200 до 400 БРВ, ограничением либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

В случае смерти человека в результате этих действий предусматривается от 5 до 7 лет лишения свободы (сейчас — 3−7 лет). Те же действия, повлёкшие человеческие жертвы и другие тяжкие последствия, будут наказываться 7−12 годами лишения свободы (сейчас — 7−10).

Поправки вступят в силу по истечении трёх месяцев со дня официального опубликования — 17 февраля.