Ведущие программы Европейского союза в Узбекистане — Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (BOMCA) и Программа по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP) — отметили 20-летие.

Программа управления границами в Центральной Азии была запущена в 2003 году, чтобы поддержать диалог «ЕС — Центральная Азия» в области безопасности границ и содействовать сотрудничеству между пятью странами региона для более эффективного управления границами.

В течение этого времени BOMCA поддерживала национальные ведомства, участвующие в пограничном процессе и повышала навыки пограничных, таможенных и ветеринарных ведомств, привнося действенные практики из опыта стран-членов ЕС.

«За 20 лет существования BOMCA претерпела трансформацию, сместив фокус внимания на управление границами, содействие торговле, управление миграцией и совместные усилия в приграничных районах. В рамках текущей 10-й фазы BOMCA начала тесно сотрудничать с общинами приграничных районов для улучшения условий жизни местного населения, расширения прав и возможностей женщин и уделения особого внимания мигрантам с привлечением гражданского общества», — сказал координатор BOMCA 10 Гунтис Пуятс.

Программа по борьбе с наркотиками в Центральной Азии на протяжении последних 20 лет систематически инвестировала в развитие политики противодействию наркотикам в Центральной Азии.

Обмен опытом и внедрение международных стандартов в работу национальных партнёров усилили потенциал не только в области наркополитики, но и в сборе и анализе данных, профилактике употребления наркотиков и лечении наркозависимых людей, отметили представители прогрммы.

CADAP также поддержала создание региональных альянсов и сетей профессионалов Центральной Азии и укрепила их сотрудничество с профильными агентствами ЕС.

«BOMCA и CADAP — не только ведущие программы региона, но и одни из самых долгосрочных программ в регионе, которые мы реализуем во всем мире. Эти две инициативы ЕС представляют собой приверженность региональному развитию и безопасности, и как донор мы внимательно следим за этим процессом», — подчеркнула посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан.

Посол отметила, что важность обеих программ сегодня усиливается вследствие новых геополитических вызовов, с которыми сталкивается и Европа, и страны Центральной Азии. Речь идёт как об обстановке в странах соседних регионов, так и в Афганистане.

«[Реализуя обе эти программы,] мы обращаем также внимание на важность других элементов — делаем фокус на важности торговли, устойчивого развития, обеспечение стабильных цепочек поставок и логистики для транспортировки сырья», — добавила Шарлотта Адриан.

BOMCA

Заместитель координатора программы BOMCA 10 Владимирс Загузовс отметил, что программа с самого начала делала упор на улучшение коммуникации и координации между соответствующими органами Центральной Азии в двустороннем и многостороннем формате. Кроме того, были задействованы усилия по улучшению законодательства в пограничной области в этих странах. Вместе с этим BOMCA усиливала потенциал пограничных органов во всех странах региона, их сотрудники проходили дополнительное обучение.

«Это привело к тому, что повысилась безопасность границ, улучшилось управление ими, уменьшились процедуры и сократилось время при пересечения границ», — добавил Владимирс Загузовс.

Персонал пограничных пунктов пропуска обучен контрольным процедурам, методам досмотра и предотвращения ввоза контрабанды, в том числе наркотиков. Кроме того, программа содействует развитию кинологии в Узбекистане. В рамках BOMCA кинологов стран Центральной Азии тренируют в поиске наркотиков, они имеют возможность пройти трёхмесячный курс в странах Европейского союза, где им дают уже обученных собак. Эти собаки также вывозятся в страны Центральной Азии для пограничной службы.

Вузы, которые готовят кадры для пограничных органов, тоже развили свой потенциал. Например, таможенные институты Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана с помощью BOMCA получили аккредитацию и сертификацию Всемирной таможенной организации.

Кроме того, BOMCA предоставила техническую поддержку через закупки оборудования для пограничных пунктов, упор в этом содействии был сделан на границы стран Центральной Азии с Афганистаном. В общей сложности Европейский союз через BOMCA инвестировал в пограничную безопасность стран Центральной Азии более чем 60 млн евро.

CADAP

В течение 20 лет CADAP на основе доказательной базы продвигает стратегию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, что включает в себя развитие политики по противодействию им, развитие базы данных наркотических веществ, а также меры профилактики.

«CADAP не стоит на месте, мы постоянно отвечаем новым вызовам, новым изменениям в этой области», — подчеркнул директор программы Эрнест Робелло.

В течение 20 лет программа улучшает потенциал компетентных органов и специалистов, которые работают в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

CADAP также улучшила систему мониторинга и содействовала развитию системы раннего предупреждения для всех наркотических средств, которые завозятся в страну. Цель этой системы — обеспечивать обмен информацией между органами по противодействию наркотикам, выявлять новые виды наркотиков и изменения на их рынке, например, новые модели употребления, необычные концентрации или токсичные примеси и способствовать оценке риска, который несут такие наркотики.

Программа совместно с национальными партнёрами странами создала механизм гендерного сбалансированного подхода к женщинам, которые пострадали из-за употребления наркотиков, для борьбы с связанной с этой проблемой стигмой.