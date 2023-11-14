В Янгихаётском районе Ташкента 12 ноября на автомобиль Nexia-3 упало дерево, сообщил телеканал «Миллий».

Медики, прибывшие на место происшествия, диагностировали у пассажирки, находившейся на заднем сидении автомобиля, открытую черепно-мозговую травму.

Пострадавшая была госпитализирована, но, несмотря на проведённую реанимацию, скончалась.

«При изучении упавшего дерева никаких признаков высыхания не было обнаружено, дерево было абсолютно здоровым», — рассказал сотрудник хокимията Янгихаётского района.

Представитель управления благоустройства также заявил, что деревья на территории, где произошла трагедия, находятся под постоянным контролем, и признаков высыхания или гниения у них не было.