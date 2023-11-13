Делегация Узбекистана примет участие во Всемирном саммите по действиям в области борьбы с изменением климата, который состоится 1−2 декабря в Дубае (ОАЭ). Форум пройдёт в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

На саммите Узбекистан выступит с рядом предложений и инициатив по усилению борьбы с изменением климата на национальном, региональном и глобальном уровнях.

«Данный форум, на котором соберутся представители практически всех стран мира, ключевых международных организаций и гражданского общества, имеет исключительно важное значение для консолидации международных усилий в сфере противодействия изменению климата и смягчения его последствий, финансирования климатических стратегий и перехода к „зелёной“ энергетике», — говорится в сообщении.

Узбекистан также поддерживает инициативы руководства ОАЭ, выдвигаемых в качестве председателя СОР28, отмечается в сообщении.