В социальных сетях утром 13 ноября распространилось видео из столичного метрополитена, где поезд с пассажирами, покидая станцию, остановился при въезде в тоннель. На некоторых кадрах видно, что в вагонах выключено освещение.

По данным пресс-службы Ташкентского метрополитена, примерно в 9:15 в подвижном составе №40, следовавшем со станции «Алишер Навои», произошла техническая неисправность. В результате поезд остановился на 15 минут у въезда в тоннель.

«Чтобы не доставлять неудобств пассажирам и не нарушать установленный график движения на маршруте, поезд, следовавший за ним, высадил пассажиров на станции и отвёз неисправный подвижной состав в пункт технического осмотра», — говорится в сообщении.

В настоящее время все поезда на Узбекистанской линии курсируют по установленному расписанию, отметили в администрации метро.