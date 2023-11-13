Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 13 ноября принял новых послов Омана Вафу Джабра Нассера аль-Бусаиди и Чехии Любомира Фреборта, сообщил глава МИДа в своём Telegram-канале.

Вновь назначенные главы дипломатических миссий вручили копии верительных грамот.

С послом Омана было рассмотрено состояние двусторонних отношений между странами, стороны подчеркнули «наличие огромных возможностей для укрепления партнёрства во многих сферах».

Глава МИД и посол Чехии отметили возрастающую динамику сотрудничества двух стран, регулярные обмены на высоком уровне, рост объёмов торговли и инвестиционных проектов. «Многое сделано, ещё больше впереди», — отметил Бахтиёр Саидов. Он пожелал обоим дипломатам успехов в их работе в Узбекистане.