Почти 40 членов Детского экологического движения «Время героев» посадили деревья на пустыре между улицами Фергана йули и Сайхун в Ташкенте. Акция по озеленению улицы состоялась 5 ноября, передаёт корреспондент «Газеты.uz».





Мероприятие организовала Ассоциация ландшафтного дизайна Узбекистана совместно с детским экодвижением, прокуратурой Ташкента, районными службой благоустройства и хокимиятом, а также компанией Max Processing, специализирующейся на пересадке и обрезке крупных деревьев.

По словам председателя Ассоциации ландшафтного дизайна Татьяны Югай, место выбрано неслучайно.

«Я несколько лет подряд наблюдала, как это место весной засаживали стройными рядами сухих палочек. Через два-три месяца они погибали. Сейчас здесь огромная пустая территория. В ближайшее время мы планируем озеленить её», — рассказала она.





Чтобы не повторять прошлых ошибок, для акции выбрали саженцы катальп, дубов, ясеней и клёнов. Все молодые деревья имеют большую корневую систему, поэтому вероятность прижиться в новой земле у них выше. Дальнейшим уходом за растениями и их поливом займётся служба благоустройства Мирабадского района, рассказала Татьяна Югай.

Перед посадкой организаторы провели короткий инструктаж. К корневой системе каждого дерева подвели пластиковые трубки, чтобы полив дерева был более эффективным, а расход воды — рациональным, иначе, по словам Татьяны Югай, вода может не дойти до корней на глубину 50−60 см. Лунку каждого саженца засыпали гумусом.

В акции приняли участие 39 детей в возрасте от 2 до 15 лет, а также их родители. Мотивация большинства участников — сделать город красивее и зеленее. Многим детям мероприятие дало возможность впервые посадить дерево. Первый опыт посадки получили второклассник Артём Сергов и его сестра Злата.

«Как оказалось, сажать деревья — это не так-то просто, но зато очень интересно, что вырастет из этого молодого дерева через несколько лет», — сказал Артём.





Однажды они со Златой стали свидетелями вырубки деревьев рядом со своим домом. После на месте растений появилась новостройка. Ситуация отразилась на их взглядах, дети стали интересоваться защитой окружающей среды.

«В нашем доме довольно часто можно услышать диалоги об экологии, — рассказывает мама Артёма и Златы Екатерина Сергова. — Дети обсуждают эти темы, смотрят разного рода контент об этом в интернете. И Злата даже сняла ролик для своего блога о реке Карасу, которая протекает недалеко от нашего дома».

«Больше всего мне понравилось работать лопатой и поливать уже посаженное дерево. Если мы продолжим сажать деревья, то через 10 лет город станет ещё красивее, а воздух чище», — поделилась шестилетняя Екатерина Шевченко.

Сбор юных экоактивистов стал вторым за недолгое существование движения «Время героев». Его основатель, а также автор одноимённой серии детских книг Мадина Муминова рассказала, что первая акция — «Чистые игры» — прошла в октябре. В ней участвовали 65 детей. Они разбились на команды и, соревнуясь между собой, убирали мусор со своего участка. По итогам этих игр удалось собрать 57 мешков мусора общим весом почти 430 кг.





«Мы считаем, что любой ребёнок, совершая маленькие поступки, будь то полив деревьев или выбрасывание мусора в положенном месте, делает это во имя защиты своей страны, планеты. Наша цель объединить детей республики в этом экодвижении. По этому поводу весной следующего года мы планируем провести несколько мероприятий в разных регионах страны», — делится Мадина Муминова.

«Когда дети взяли в руки пакеты, надели перчатки и начали собирать мусор, взрослые были в шоке: тут они бросают баклажки, окурки, а дети собирают за ними, — вспоминает Татьяна Югай. — Эффективность сбора у детей низкая, но взрослым становится совестно, когда малыши сажают деревья, убирают мусор, а они остаются в стороне. Возможно, глядя на детей, и старшее поколение станет беречь природу. Потому что всё, что делают дети, — социальный урок для всех».

Следующая акция по посадке деревьев планируется на 18 ноября. В ней примут участие старшеклассники пяти учебных заведений столицы. О мероприятиях «Времени героев» желающие принять участие могут узнать на ресурсах проекта в Instagram (русская версия, узбекская версия) и Telegram.