Международный форум «Дети и молодёжь в действии — изменение климата в Центральной Азии» прошёл 9 ноября в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в ЮНИСЕФ. Он приурочен ко Всемирному дню ребёнка и Конференции ООН по изменению климата 2023 года (COP 28).

Форум посвящён признанию роли детей и молодёжи в борьбе с негативными последствиями изменения климата, в том числе через продвижение экологического образования.

В мероприятии приняли участие первые леди стран-участниц Организации экономического сотрудничества — супруга президента Узбекистана и председатель попечительского совета Фонда Zamin Зироат Мирзиёева, первые леди Турции Эмине Эрдоган, Кыргызстана Айгул Жапарова и Ирана Жамиле Аъламулхудо, а также представители правительства Узбекистана, ЮНИСЕФ, руководители агентств ООН и молодёжь.

На мероприятии дети и молодёжь имели возможность общаться с высокопоставленными участниками.

«Они обратились к правительствам и обществу с призывом начать конкретные действия по решению проблем, связанных с изменением климата. В рамках этого обращения они представили свои инновационные предложения для изменения нынешней экологической ситуации», — говорится в сообщении.

Во время открытия форума Зироат Мирзиёева, обращаясь к молодым экоактивистам, сказала: «Главные участники форума — это вы. Мы собрались здесь сегодня, чтобы признать вашу лидирующую роль в борьбе за чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду».

На форуме была подписана Региональная стратегия по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи в климатическую повестку.

Документ включает рекомендации по экологическому воспитанию, в том числе:

внедрение в процессе непрерывного образования концепции эко-скаутинга (экологического волонтёра);

популяризацию и поощрение эко-волонтерства путём награждения и учёта волонтёрской деятельности при поступлении в высшие учебные заведения и трудоустройстве;

развитие индустрии мультфильмов с экологическими посылами;

вовлечение детей школьного возраста и молодёжи в работу органов власти и государственных структур, связанных с изменением климата, для предоставления им возможности внести вклад в политику в этой области;

организация экологических кампаний и конкурсов среди школьников и студентов для стимулирования их активного участия в решении проблемы изменения климата;

создание грантовых программ и субсидий со стороны государств в поддержку молодёжных стартапов в области экологии;

внедрение «зелёных уголков» в детских садах и многое другое.

«Экологическое образование даёт будущим поколениям навыки и знания, необходимые, чтобы стать драйверами перемен, а не просто представителями протеста. Мы хотим, чтобы следующие поколения стали смелыми лидерами в правительстве, учёными и новаторами, которые мечтают о новых и лучших способах жизни в гармонии с планетой. Чтобы они стали голосами экологического сознания в промышленных корпорациях. Создавали собственный бизнес, предоставляя „зелёные“ и экологически устойчивые продукты и услуги», — отметила в своём выступлении исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен.

На форуме обсуждались действия по предотвращению экологических проблем, предпринимаемых на разных уровнях — глобальном, региональном и национальном.

«Включение вопросов изменения климата и экологического образования в школьные программы является важным шагом в повышении осведомлённости детей и молодёжи в обучении навыкам адаптации к меняющемуся климату», — подчеркнула региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Регина Де Доминицис.

Участники форума подчеркнули важность использования в обучающем процессе информационных технологий, а также то, что эко-образование должно быть инклюзивным — доступным и понятным всем. Экоактивисты из стран Центральной Азии также выделили право детей на участие в разработке политики и программ, а также в мониторинге и оценке прогресса мер, предпринимаемых в борьбе с изменением климата.