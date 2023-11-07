В январе-октябре сотрудники Налогового комитета предотвратили незаконную продажу алкогольной и табачной продукции на 1,4 млрд сумов, сообщила пресс-служба ведомства.

У 623 субъектов предпринимательства и граждан, реализующих алкогольную продукцию, предотвращена незаконная продажа 52,7 тысячи единиц алкогольной продукции на 886,2 млн сумов без акцизных марок, с акцизными марками старого образца и поддельными акцизными марками, без соответствующих документов, а также без цифровой маркировки.

Была изъята нелегальная алкогольная продукция:

у 560 субъектов предпринимательства — 39,7 тысячи единиц на 750,8 млн сумов;

у 63 граждан — 12,9 тысячи единиц на 135,4 млн сумов.

У 360 субъектов предпринимательства и граждан предотвращена незаконная продажа 46,9 тысячи пачек табачной продукции на 516,8 млн сумов без акцизных марок, а также без цифровой маркировки.

Изъято:

у 77 предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, — 20,4 тысячи пачек на 255,5 млн сумов;

у 283 граждан — 26,5 тысячи пачек на 261,3 млн сумов.

В Налоговом комитете напомнили, что нарушение правил маркировки согласно статье 227−1 Налогового кодекса, незаконный оборот алкогольной и табачной продукции согласно статье 186−1 Кодекса об административной ответственности и статье 186−1 Уголовного кодекса влечёт за собой ответственность.