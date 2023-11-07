Боксёр из Узбекистана, олимпийский чемпион 2016 года Хасанбой Дусматов (6−0, 5 КО) одержал свою шестую победу на профессиональном ринге. По итогам поединка в Сочи 6 ноября единогласным решением судей он победил экс-претендента на титул чемпиона мира по версии IBO южноафриканца Сифамандлу Балени (22−6−2, 8 КО).

Бой продлился все отведённые десять раундов, на протяжении которых 30-летний узбекистанец полностью контролировал 32-летнего соперника в ринге. Все трое судей отдали победу Дусматову.

Отметим, что Хасанбой Дусматов впервые за шесть проведённых боев в профессионалах провёл всю отведённую дистанцию, до этого он побеждал досрочно.

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