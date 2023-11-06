За десять месяцев в Узбекистан ввезено 22,49 тысячи электромобилей, сообщила пресс-служба Таможенного комитета.

Импорт вырос в 6,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (3679 авто), а сумма поставок достигла 582,3 млн долларов. Если сравнить с данными Агентства статистика за этот период прошлого года, то поставки выросли почти в 13 раз (1749 электромобилей на $55,4 млн).

За последние три месяца (в августе-октябре) в Узбекистан поставлено 15,1 тысячи электромобилей на 365,3 млн долларов.

Китай сохраняет первое место по экспорту электротранспорта — за 10 месяцев поставлено 20,64 тысячи электромобилей (91,7%), из них 13,74 тысячи — только за последние три месяца.

На втором месте расположился Гонконг — 1258 авто (5,6%). Следом идут ОАЭ (147 машин), Южная Корея (136), США (134) и Германия (125).