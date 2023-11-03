Генеральная ассамблея ООН 2 ноября в 31-й раз приняла резолюцию, призывающую США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы, сообщила пресс-служба организации.





Документ поддержали 187 государств, включая Узбекистан. Две страны — США и Израиль — проголосовали против, Украина воздержалась.

ГА ООН принимает резолюции с призывом отменить блокаду уже 31 год подряд. В 1992 году её поддержали 59 государств, в 2017 — уже 191, в прошлом году — 185, а в том — 187. В 2016 году США единственный раз не проголосовали «против», а воздержались. Однако затем Вашингтон вернулся к прежней позиции.

Авторы резолюции осудили применение государствами-членами законов и положений, таких как принятый 12 марта 1996 года в США закон, известный как «закон Хелмса-Бёртона», экстерриториальные последствия которых затрагивают суверенитет других государств, законные интересы юридических или физических лиц, подпадающих под их юрисдикцию, а также свободу торговли и судоходства". Резолюция призывает все государства «воздерживаться от принятия и применения» таких мер и законов.

Делегаты, выступавшие на сессии ассамблеи, настаивали на незаконном характере эмбарго против Кубы, заявляя, что оно представляет собой вопиющее и систематическое нарушение устава ООН. Они указывали на ущерб, который блокада наносит кубинскому народу, лишая его основных доходов и предметов первой необходимости, в том числе лекарств.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья сказал, что экономические санкции США против его страны приводят к широкомасштабным нарушениям прав человека кубинского народа. По его словам, людям не хватает товаров первой необходимости, продовольствия, промышленного оборудования, необходимых средств для развития животноводства.

«Куба не может закупать у американских компаний и их дочерних предприятий в третьих странах оборудование, технологии, медицинскую аппаратуру и фармацевтическую продукцию», — подчеркнул министр. Поэтому, по его словам, Куба вынуждена переплачивать перекупщикам или замещать медикаменты менее эффективными аналогами.

Глава МИД сообщил, что даже в период пандемии, чтобы закупить медицинский кислород, требовалось особое разрешение правительства США. Это, по его словам, свидетельствует о «бесчеловечной сути» санкционной политики в отношении Кубы.

Представитель Соединённых Штатов Пол Фолмсби заверил собравшихся в том, что Вашингтон поддерживает кубинский народ в его стремлении к свободе, процветанию и более достойному будущему. По его словам, санкции — это один из инструментов по продвижению демократии и принципов защиты прав человека.

В США признают трудности, с которыми приходится сталкиваться кубинскому народу. Именно поэтому, подчеркнул он, продовольствие, медикаменты и другие гуманитарные товары исключаются из режима санкций, сказал он.

Отметим, что Узбекистан голосовал против резолюции вместе с США и Израилем в 1997 году, а также воздерживался в 1998, 1999 и 2002 годах.