Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева наградили «Высшим орденом Тюркского мира» «за выдающийся вклад в укрепление единства тюркской семьи, активное продвижение интересов и взглядов тюркских стран на международной арене», сообщила пресс-служба главы государства.

Церемония вручения прошла в рамках саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане 3 ноября. Награду от имени глав стран организации вручил президент Казахстана.

«Эту награду я воспринимаю прежде всего как символ нашей тесной дружбы и сотрудничества, которые мы подняли на новый уровень, опираясь на истинные узы братства», — сказал президент Узбекистана на церемонии, выразив признательность коллегам.

Он подчеркнул возросший в последнее время авторитет и потенциал Тюркского мира и отметил, что с момента вступления в ОТГ в 2019 году Узбекистан выдвинул свыше 50 предложений и инициатив для укрепления отношений между тюркскими странами.





«Созвучны наши мечты и цели, чаяния и устремления, усилия и действия. Наши тюркские народы, которые издавна объединяли дружба и братство, и впредь будут вместе, в согласии и взаимопонимании строить своё прекрасное будущее», — сказал Шавкат Мирзиёев.