Узбекистан и Беларусь наладят комплексное сотрудничество в области охраны здоровья матери и ребёнка, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана по итогам встречи главы Минздрава Амрилло Иноятова с делегацией Беларуси.

«Как известно, в Беларуси один самых низких показателей материнской и младенческой смертности в мире. В стране сформирована прочная нормативно-правовая база, создана эффективная система подготовки кадров в этом направлении», — говорится в сообщении Минздрава.

Белорусскую систему управления, в частности, планируется внедрить в работу Центра здоровья матери и ребёнка в Кашкадарьинской области. Для этого будут привлечены специалисты республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» в Беларуси.

Стороны также обсудили подготовку акушерок первичного звена по белорусским образовательным стандартам. На начальном этапе обучение пройдут 900 акушерок в первичной амбулаторной системе в Кашкадарьинской области. Итоговые экзамены у них примут зарубежные эксперты. Те, кто успешно их сдаст, получат международный сертификат, отмечает Минздрав.

Крому того, Беларусь выразила готовность помочь в разработке Кодекса здравоохранения Узбекистана, пишет Минздрав.

На встрече также обсуждалась подготовка к дням медицины Беларуси, которые пройдут 13−24 ноября в Узбекистане. Ожидается приезд белорусских специалистов и учёных в области детской онкогематологии, кардиологии, онкологии, неонатологии. С их участием в регионах проведут операции, мастер-классы, консилиумы и семинары.

В конце ноября в Минске состоится узбекско-белорусский медицинский форум, в котором примут участие руководители территориальных управлений здравоохранения и специализированных медицинских центров Узбекистана.