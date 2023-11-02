В Национальный архив Узбекистана на постоянное хранение передан личный архив легенды советской археологии, крупного специалиста по истории древней и средневековой культуры Центральной Азии, академика Галины Анатольевны Пугаченковой (1915−2007). Он представляет собой 336 папок научного архива и 188 конвертов с негативами, которые исследовательница методично собирала в течение всей жизни. Многие из документов ранее не публиковались.





С 2004 года наследие Пугаченковой хранилось в частном доме по улице Мироншох, частично в прихожей и на многочисленных полках в рабочем кабинете Галины Анатольевны. После смерти учёной в феврале 2007 года архив берегла семья сына исследовательницы Ростислава Сосновского, человека пенсионного возраста, скромного достатка и слабого здоровья.

В течение 10 лет он неоднократно предлагал различным государственным профильным учреждениям Узбекистана приобрести архив матери, которая была одной из центральных фигур в научной иерархии республики, но никто не отозвался. Не получилось добиться и превращения дома, в котором исследовательница провела последние три года жизни, в дом-музей. Сыну удалось лишь установить скромную памятную табличку на стене дома.

Угроза потери уникального архива стала обретать осязаемые черты после того, как в 2009—2016 годах рядом с одноэтажным домом академика началось строительство двухэтажного здания клиники, инициированное бизнесменом из Индии. Именно в этот момент спасение научного наследия Галины Пугаченковой стало делом Обсерватории культурного наследия Центральной Азии Alerte Héritage. Автором проекта «Галина Пугаченкова: открытый архив» выступила доктор исторических наук, профессор-исследователь Национального центра научных исследований Франции (CNRS) и соучредительница Alert Heritage Светлана Горшенина. Соавтором стал кандидат искусствоведения, ассоциированный исследователь Монреальского университета соучредитель Обсерватории Alerte Héritage Борис Чухович.





По словам Горшениной, работа над проектом «Галина Пугаченкова: открытый архив» началась в 2017 году. Его целями являлись «сохранение и виртуальная публикация научного архива крупнейшего специалиста по древней и средневековой истории искусств, археологии и архитектуры Центральной Азии Галины Анатольевны Пугаченковой в виде единого и полного комплекса документов».

«Архив Галины Пугаченковой — это наш первый опыт [создания открытых виртуальных архивов]. Выбрали мы его не случайно. Галина Анатольевна — крупный исследователь, одна из первых женщин-археологов, которая работала в абсолютно разных областях. Здесь и археология, и история архитектуры, и история миниатюры, и реставрация. По сути, любой человек, который сейчас начинает заниматься историей культуры Центральной Азии, не может обойтись без её работ», — говорит Светлана Горшенина.

В декабре 2018 года благодаря фондам Prince Claus Fund (Нидерланды), Whiting Foundation (США), посольствам Швейцарии и Франции в Узбекистане, Alerte Héritage получила возможность легально приобрести весь сохранившийся у наследников личный архив Г. А. Пугаченковой. Часть финансовых затрат, связанных с реализацией проекта, Обсерватория взяла на себя.

На момент передачи архив представлял собой стопки папок советского образца — их было больше 300. В нём отразилась жизнь Пугаченковой — яркая, детальная, наполненная.

По образованию Галина Анатольевна была архитектором — окончила Среднеазиатский индустриальный институт в Ташкенте. В 1942—1960 годах она работала на знаменитой кафедре археологии исторического факультета Среднеазиатского государственного университета (САГУ), с 1958 года — в Научно-исследовательском институте искусствознания им. Хамзы Хаким-заде Ниязи (ныне Институт искусствознания Академии наук Республики Узбекистан).

В 1938 году Пугаченкова участвовала в Термезской археологической комплексной экспедиции, где познакомилась с известным археологом Михаилом Массоном. Через несколько лет их судьбы решающим образом пересекутся на той самой кафедре археологии САГУ, которую возглавлял Михаил Евгеньевич.





По словам Светланы Горшениной, эта пара по сути создала основы узбекистанской школы археологии. Их активная совместная работа началась в рамках Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции (1946−1961 гг.). В 1959 году Пугаченкова создала собственную Узбекистанскую искусствоведческую экспедицию (УзИскЭ) при НИИ искусствознания им. Хамзы, которую возглавляла вплоть до 1984 года.

В области научных интересов Галины Анатольевны переплелись история искусства и архитектуры, археология и нумизматика. С её именем связаны одни из самых известных открытий и исследований: греко-парфянские ритоны Нисы и архитектурные памятники Туркменистана, кушано-эллинистическая скульптура Халчаяна и Дальверзин-тёпе в Узбекистане. Большая часть ключевых предметов, представленных в ноябре 2022 года на выставке «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» в парижском Лувре, была найдена Пугаченковой.

Исследовательница принимала активное участие в археологических раскопках и разведках не только в Узбекистане и Туркменистане, но и в Афганистане, где активно сотрудничала с Французской археологической делегацией в Афганистане (DAFA).

«Её докторская работа посвящена архитектуре Туркменистана, и в архиве, который мы передали в Национальный архив Узбекистана, есть все подготовительные документы для этой диссертации: замеры, чертежи, карандашные и акварельные зарисовки и разрезы памятников. К чести Галины Анатольевны, она изучала не только „высокую“ архитектуру. Сохранились её исследования и традиционной застройки, часто называемой „народным“ зодчеством. Но самое главное, на мой взгляд, — это фотографии, на основе которых она защитила свою докторскую диссертацию. Среди них есть широкомасштабные фото, сохранившие цвет, и прекрасные, удивительно чёткие черно-белые фотографии. Эти фотографии важны тем, что на них можно увидеть образ памятников до реставраций», — рассказывает Светлана Горшенина.

Директор Национального архива Узбекистана Дилбар Закирова (слева) и соучредительница Alert Heritage Светлана Горшенина.



Ценными элементами архива Пугаченковой являются её полевые дневники, в которых она фиксировала наблюдения о ходе раскопок, делала заметки о людях и прорисовки находок, а также планы, археологические разрезы. Сохранились предложения исследовательницы по реконструкции некоторых не дошедших до нас архитектурных сооружений, археологических памятников.

«Реконструкция архитектурных сооружений была особой областью в деятельности Пугаченковой. Здесь, помимо археологических данных, она также использовала миниатюру для того, чтобы попытаться восстановить образ тех памятников, которые не дошли до нас в первозданном виде. Так появилось отдельное направление её работы, связанное с миниатюрой», — объясняет Светлана Горшенина.





Обширно эпистолярное наследие — 336 единиц хранения, среди которых письма на русском, английском, французском, итальянском и немецком языках, адресованные друзьям, знакомым, коллегам-учёным и различным учреждениям. Они были написаны в хронологическом отрезке с конца 1950-х до 2000-х годов.

«Интересно, что Галина Анатольевна писала письма в двух экземплярах. Значит, она планировала, что в будущем будет всё это комплектовать. Благодаря такому внимательному отношению, у нас есть возможность „услышать“ диалог: узнать, что писала автор и какие ответы получала. Сама переписка показывает, насколько Пугаченкова была широкопрофильным учёным. В письмах мы видим не только вопросы, связанные с архитектурой, археологией, но и встречаем жизненные вопросы. Например, изменение законодательства, образовательной системы. Как учёный, Галина Анатольевна не была безразлична к происходящему», — дополняет старший научный сотрудник Национального архива, доктор исторических наук Мухайё Исакова.

Мухайё Исакова.



Архив Пугаченковой, в полном объёме переданный в Национальный архив Узбекистана, планируется объединить в единый семейный фонд с архивом Михаила Массона, формированием которого супруга археолога занималась лично.

«Первый приём документов на государственное хранение был осуществлён в 1986 году. Ответственная за личный фонд Бахри Абдуллаева вместе с Галиной Анатольевной провела в 1987—1988 годах научно-техническую обработку документов и составили опись №1. В неё были включены 1246 дел, охватывающие документы за 1873−1987 годы. Через два года Галина Анатольевна сдала 220 дел за 1903−1983 годы. Шаг к формированию личного архива Пугаченкова сделала в 2000-м. Когда она в третий раз сдавала документы за 1892−2000 годы на хранение, то значительная их часть — 506 единиц из 526 — принадлежали ей», — рассказывает Мухайё Исакова.

Оцифрованный Обсерваторией Alerte Héritage в течение полутора лет архив Пугаченковой в полном объёме доступен для изучения на официальном сайте проекта «Галина Пугаченкова: открытый архив». Благодаря Посольству Франции в Узбекистане весь массив документов переведён на французский язык. В планах — осуществить перевод материалов проекта на английский.