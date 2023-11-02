Переговоры президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Франции Эммануэля Макрона продолжились в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, сообщила пресс-служба главы государства.

Открывая встречу, глава государства выразил признательность президенту Франции за прибытие в Узбекистан во главе представительной делегации, в которую вошли официальные лица, руководители ведущих компаний, известные деятели культуры и науки.

«Это является ярким свидетельством вашего личного внимания и особого отношения к дальнейшему развитию и укреплению узбекско-французских отношений дружбы и многопланового партнёрства», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Стороны договорились продолжить активные политические контакты, регулярный диалог парламентов, правительств, внешнеполитических и экономических ведомств.

В качестве приоритетных отраслей кооперации президент Узбекистана обозначил добывающую отрасль, переработку стратегических сырьевых ресурсов, строительство гибридных, солнечных и ветряных электростанций, модернизацию систем водоснабжения, внедрение умного сельского хозяйства, развитие городской и транспортной инфраструктуры, туризм.

Для продвижения делового партнёрства объявлено о запуске узбекско-французской торговой палаты и планируемом открытии офиса агентства Business France в Ташкенте.

В целях углубления сотрудничества в гуманитарном измерении предложено принять трёхлетнюю программу и провести в её рамках перекрёстные Дни культуры.

Стороны приветствовали открытие филиала Французского альянса в Самарканде и договорились ускорить создание совместного узбекско-французского вуза.

Предложено разработать программу развития туристических обменов с организацией чартерных рейсов из разных городов Франции в Самарканд, Бухару и Хиву.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной повестки, продолжения сотрудничества по борьбе с общими вызовами и угрозами безопасности.

В завершении встречи лидер Узбекистана пожелал президенту Франции успешного проведения летних Олимпийских игр в 2024 году в Париже.

По итогам главы государств поручили подготовить «дорожную карту» по реализации всех достигнутых договоренностей.