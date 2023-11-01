ЮНЕСКО 31 октября объявила о включении Бухары в «Сеть творческих городов» (UCCN). Кандидатура города была представлена при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в фонде.

Программа ЮНЕСКО «Сеть творческих городов» была основана в 2004 году и дополняется раз в два года. Она призвана развивать международное сотрудничество между городами, готовыми инвестировать в творчество — двигатель устойчивого развития городов, социальной интеграции и расширения влияния культуры в мире.

В рамках программы поддерживаются инициативы ООН, в том числе Цели в области устойчивого развития до 2030 года. В настоящее время около 300 городов со всего мира включены в программу.

Города-участники сети обязуются сотрудничать и развивать партнёрские отношения в целях содействия творчеству и индустрии культуры, обмениваться передовым опытом, повышать уровень участия в культурной жизни, а также учитывать культуру при разработке планов экономического и социального развития.

«Сеть творческих городов» охватывает семь креативных направлений: декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кино, гастрономия, литература, медиаискусство и музыка. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана представил Бухару по направлению декоративно-прикладного и народного искусств, а также презентовал четырёхлетний план развития этой сферы творчества в Бухаре.

«Уверена в том, что предложение о проведении 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде в 2025 году усилит вклад, вносимый Узбекистаном в рамках ЮНЕСКО», -- сказала помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

В 2025 году в Бухаре пройдёт первая Биеннале современного дизайна и ремёсел. Ожидается, что это позволит включить Узбекистан в международное арт-сообщество и повысить её культурно-исторический имидж в мире.

«Благодаря проведению биеннале появится возможность взаимодействия местных мастеров и художников с международными коллегами. Это откроет возможность для обмена опытом между специалистами и даст вектор в раскрытии потенциала традиционного ремесленничества в современном контексте», — говорится в сообщении.