31 октября Kun.uz опубликовал видео, на котором учитель во время урока избивает ученика во 2-й специализированной школе в Багатском районе Хорезмской области Узбекистана. На записи видно, как учитель удерживает школьника за одежду и бьёт сначала в грудь, по спине, а потом сбивает с ног и кричит на него.

В пресс-службе Министерства дошкольного и школьного образования (МДШО) на запрос «Газеты.uz» сообщили, что инцидент произошёл 30 октября. Учитель истории избил ученика 9-класса «за то, что тот пришёл на урок неподготовленным, несмотря на неоднократные предупреждения».

В областном Управлении дошкольного и школьного образования заявили, что трудовой договор, заключённый с данным учителем, расторгнут по его желанию.

Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе детского омбудсмена. «Совершенно недопустимо, чтобы учитель относился к ребёнку таким неподобающим образом, бил его и унижал. По этому поводу будут приняты все необходимые меры для защиты интересов ребёнка», — говорится в сообщении.

По данному факту ОВД Багатского района назначило доследственную проверку.