С 2024/2025 учебного года девушки смогут учиться в Ташкентском военно-академическом лицее «Темурбеклар мактаби» Национальной гвардии, сообщила пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на постановление президента Узбекистана от 30 октября.

Приём и обучение в «Темурбеклар мактаби» начались с 2020/2021 учебного года. Сейчас этот лицей принимает только юношей, которые имеют аттестат о среднем образовании, полученный после окончания девятого класса школы.

Выпускникам школ «Темурбеклар мактаби» предоставляется льгота при поступлении в военные вузы в размере 30% от заработанных ими баллов, в другие вузы — 15%. Выпускникам «Темурбеклар мактаби», окончившим обучение дипломом с отличием, предоставляется право поступления в Военно-технический институт Национальной гвардии без сдачи тестовых испытаний по итогам успешного прохождения военно-профессионального отбора.