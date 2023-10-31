Ноябрь — последний месяц осени и для него, как правило, характерны резкие колебания температуры. Средняя температура ноября на 5−7 градусов ниже, чем в октябре, говорится в обзоре погоды на месяц от Узгидромета.

По большей части территории Узбекистана в первой половине месяца дневная температура обычно бывает в пределах +15…+20 градусов, а во второй половине — в пределах +10…+15 градусов. Довольно часто в начале месяца в дневные часы воздух прогревается до +22…+27.

Абсолютный максимум температуры в ноябре составляет +30…+33 градуса, по Каракалпакстану, Хорезмской области и Ферганской долине — +26…+28.

До середины прошлого века в самые холодные ноябри температура воздуха иногда опускалась до −19…−24 градусов, по северу — до −25…−27 градусов, по крайнему югу — до −10…−15.

В последние 50 лет таких морозов в ноябре уже не наблюдалось. Абсолютный минимум температуры за 1961−2022 годы составляет −10…−15 градусов, по северу — −20…−22.

Осадки в ноябре выпадают чаще, чем в октябре, бывают более продолжительными и интенсивными. В ноябре нередки случаи перехода дождя в снег.

В горных районах уже образуется первый снежный покров. В нижних зонах он бывает неустойчивым, а на высотах свыше 2000 м его высота на конец месяца достигает 25−40 см.

Самым осадочным по большей части территории за все годы наблюдений был ноябрь 2011 года. В тот год в ноябре местами выпало до 3−3,5 месячных норм, а по крайнему югу до 4−7 месячных норм осадков. В Ташкенте, например, наблюдалось 19 дней с выпадением осадков при норме в 11 дней.

«Но бывали в истории метеорологических наблюдений и такие годы, когда в ноябре осадков выпадало менее 30% от нормы. Последний раз такой ноябрь был в 2002 году», — отметили синоптики.

В этом году после прошедших в последний день октября дождей и похолодания, ноябрь начнётся с сухой и довольно тёплой погоды.

В первую пятидневку месяца по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Ветер восточный от слабого до умеренного.

Дневная температура воздуха 1 ноября — +17…+19 градусов, 2−5 ноября ожидается постепенное повышение до +21…+24 градусов. Прохладными будут лишь ночные и утренние часы с температурой +5…+10.

В дальнейшем до конца месяца согласно предварительной оценке Узгидромета по большей части территории Узбекистана ожидается колебание температуры ночью от +5…+10 градусов до 0…+5° тепла, днём — от +15…+20 градусов до +7…+12. В периоды похолоданий в ночные и утренние часы возможны заморозки до 0…-2 градусов.

По северу страны ожидаются колебания температуры на более низком температурном фоне — ночью от +2…+7 градусов до +2…+7, днём от +10…+15 до +2…+7.

Осадков в нынешнем ноябре ожидается около, местами больше нормы. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя, в периоды похолоданий с переходом в снег.