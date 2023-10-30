В понедельник, 30 октября, днём по большей части Узбекистана сохранится сухая и очень тёплая для конца октября погода, сообщает Узгидромет. К середине дня воздух прогреется до +27…+30 градусов, по югу — до +32 градусов. По Каракалпакстану во второй половине дня местами возможен небольшой дождь и усиление ветра.

Со вторника, 31 октября, на территорию Узбекистана ожидается вторжение прохладного и влажного воздуха с Кавказа. В большинстве регионов пройдут дожди, по предгорным и горным районам местами сильные. В высокогорьях возможен переход дождя в снег.

По Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областям прогнозируется небольшой дождь в ночные и утренние часы. По Каракалпакстану, Хорезмской и Сурхандарьинской областям осадков не ожидается. Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Дневная температура воздуха понизится до +17…+22 градусов.

В среду, 1 ноября, осадки прекратятся, сухая погода сохранится до конца недели. 1−2 ноября ночью и утром местами возможен туман. В ночные часы температура воздуха понизится до +3…+8 градусов, днём 1−2 ноября — +17…+22 градусов. 3 ноября температура немного повысится и составит +19…+24 градусов.

В Ташкенте 30 октября ожидается без осадков, температура +27…+29 градусов. 31 в первой половине дня прогнозируется дождь, местами возможно усиление ветра до 12−15 м/с. Температура воздуха понизится до +17…+19 градусов.

1−2 ноября осадков в столице не ожидается, ночью и утром возможен туман. Температура ночью +5…+8 градусов, днём — в пределах +17…+20 градусов.