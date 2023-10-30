Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил, что организаторам концертов коллектива в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане поступили угрозы.

Концерт группы в Ташкенте запланирован на 27 ноября, как ожидается, он пройдёт во Дворце кино имени Алишера Навои. Кроме того, группа собирается выступить 29 ноября в Бишкеке, 1 декабря — в Алматы и 3 декабря — в Астане.

В своём видеообращении, опубликованном 25 октября в Facebook, он отмечает, что группа много раз выступала в Узбекистане, в Казахстане и Кыргызстане. «И, по-моему, всегда это было очень хорошо», — отметил он.

«Собрались к вам в очередной раз. А тут какие-то странные люди завалили угрозами организаторов концерта, видимо, из-за того, что я поддержал Израиль в его войне. Поддержал страну, в которой я живу», — поделился Андрей Макаревич. Он не уточнил, об организаторах концерта в какой именно стране идёт речь.

В конце своего видеообращения Андрей Макаревич обратился к поклонникам: «Удачи вам всем и до встречи на концертах, я надеюсь. Я знаю, что у нас много друзей».

Отметим, что некоторые узбекистанские СМИ со ссылкой на это обращение музыканта написали об отмене запланированного концерта. Однако в самом видео автор не говорит об отмене концерта. Кроме того, Ташкент присутствует в концертном расписании «Машины времени» на официальном сайте группы.

Площадка Iticket.uz продолжает онлайн-продажу билетов. Представитель сервиса подтвердил «Газете.uz», что концерт не отменён и не перенесен.