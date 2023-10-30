В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Сурхандарьинской области совместно с военнослужащими Пограничных войск, конфискована крупная партия наркотических средств, ввезённых из Таджикистана, сообщила пресс-служба СГБ.

На участке узбекско-таджикской государственной границы, проходящей по территории населённого пункта Чашма Сариасийского района, обнаружены 39 кг 409 гр героина, 35 кг 745 гр опия, 14 кг 545 гр гашиша. Наркотические средства были изъяты в процессуальном порядке.

В настоящее время по данному факту следственным отделом управления СГБ по Сурхандарьинской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 (Контрабанда) Уголовного кодекса.

Принимаются необходимые меры по установлению личности владельцев наркотиков, общий вес которых составляет 89 кг 699 гр.