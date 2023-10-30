Команда Министерства обороны Узбекистана стала абсолютным победителем международного соревнования по научно-боевой подготовке, проводимого впервые в Республике Корея, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе оборонного ведомства.

В ходе соревнования команды сражались как противоборствующие силы. С целью приближения боевых действий к реальности условные бои организованы в имитированных городских условиях и горных регионах.

В 12 «боях» этого соревнования, организованного по стандартам НАТО, военнослужащие Узбекистана с 10 победами заняли первое место. Второе место досталось командам США и Республики Корея — по четыре победы.

Победителей торжественно встретили в международном аэропорту Ташкента 28 октября.