Ислом Икром угли Иброхимов (Islom Ibrohim), который позиционировал себя в социальных сетях предпринимателем, бизнес-тренером, инвестором и мотиватором, объявлен в розыск. Об этом сообщается в разделе «Разыскиваемые лица» на сайте МВД Узбекистана.





Ему заочно предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Эта санкция предусматривает наказание штрафом от 400 до 600 базовых расчётных величин (от 132 млн до 198 млн сумов) или лишение свободы от 8 до 10 лет. В случае возмещения причинённого материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы.

В своём Telegram-канале он продолжает публиковать посты, но в его YouTube-канале с 11 тысячью подписчиками больше года не выходят новые видео.

«Газете.uz» не удалось получить дополнительную информацию в пресс-службе МВД, где сообщили, что «это пока вся информация».

Ислом Иброхимов родился в 1996 году в Шафирканском районе Бухарской области. Он открыл центр Business Invest и занимался обучением предпринимателей развитию бизнеса. На своей странице в YouTube он размещал различные мотивационные видеоролики.

YouTube-проект Subyektiv упоминал деятельность Ислома Иброхимова в фильме о «фальшивых бизнес-тренерах». Подозреваемый стал популярным в соцсетях благодаря видео, в котором он учит зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц.