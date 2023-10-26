Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о предотвращении совместно с другими правоохранительными органами оборота около 9 кг наркотиков, сообщило УзА.

В Хорезмской области в ходе досмотра автомобиля, принадлежащего жителю Хазараспского района, было обнаружено 3 кг 981 гр опия. Наркотики были нелегально ввезены из Таджикистана. На допросе мужчина сообщил, что приобрёл товар у двух жителей Сариасийского района Сурхандарьинской области.

В ходе следствия выяснилось, что они остановились в одной из гостиниц Хазараспского района. При проверке номера сотрудники обнаружили ещё 1 кг 952 гр опия. Позднее были задержаны ещё два наркоторговца, которые намеревались купить эти наркотики.

В другом случае в Бухарской области были задержаны два жителя Гиждувана, которые пытались продать 1 кг 224 гр опия за 50 тысяч долларов.

В Букинском районе Ташкентской области при осмотре автомобиля Nexia у пассажира, жителя Багдадского района Ферганской области, обнаружили 1 кг 913 гр гашиша. Он заявил, что наркотики были ввезены из Таджикистана.

Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведётся следствие.