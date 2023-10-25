В Бишкеке в Кыргызстане 25−26 октября пройдут очередные заседания совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств и Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба Кабинета министров Узбекистана.

В этих встречах примет участие делегация правительства во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

В рамках мероприятий в Бишкеке планируются двусторонние и многосторонние встречи.

Кыргызская сторона сообщила, что глава правительства Узбекистана уже прибыл в Бишкек. В аэропорту «Манас» его встретил заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев.