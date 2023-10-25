Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел в профессиональным праздником, отмечаемым 25 октября.

Глава государства отметил, что на сотрудников ОВД возложены чрезвычайно важные задачи, которые они достойно выполняют.

Напомнив о «масштабных реформах, нацеленных на преобразование органов внутренних дел в подлинно народную структуру» в последние годы, он подчеркнул, что «в условиях Нового Узбекистана мы должны вывести начатую нами работу на новый уровень», «следуя благородному принципу „Все наши реформы — во имя чести и достоинства человека“».

«В системе внутренних дел, как и других сферах, судьбу реформ определяют прежде всего высококвалифицированные, современно мыслящие кадры, преданные своей профессии, Родине и народу», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Сегодня, когда наша страна выходит на решающий этап своего развития, каждый сотрудник должен работать над собой, чтобы обладать достаточными знаниями, повышать культуру общения и поведения, в любой сложной ситуации принимать правильные решения, добросовестно выполнять возложенные на него обязанности», — добавил он.

Президент заявил, что работа по совершенствованию деятельности органов внутренних дел продолжится. 80% государственных услуг, оказываемых ОВД, будет переведено в электронную форму, что позволит устранить бюрократию и излишнюю волокиту. Кроме того, нужно наладить практику изучения общественного мнения в каждой сфере деятельности, отметил он.

«Практические результаты реформ в системе внутренних дел должен ощутить каждый сотрудник сферы и в первую очередь наш народ в своей повседневной жизни», — подчеркнул глава государства.