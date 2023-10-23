В понедельник по центральным и юго-восточным районам Узбекистана пройдут дожди, преимущественно небольшой интенсивности. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям осадков не ожидается, сообщил Узгидромет.

Температура воздуха будет в пределах +13…+18 градусов Цельсия, местами — до 20. В отдельных районах страны возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

24−25 октября по всей территории Узбекистана ожидается преобладание небольшой облачности без осадков. Температура воздуха будет повышаться, и к середине недели воздух в дневные часы прогреется до +22…+25 градусов, по югу — до 27.

26 октября на территорию страны ожидается вынос новой порции влажного воздуха с районов Поволжья. По центральным, южным и восточным районам вновь пройдут дожди, и температура понизится до +15…+20 градусов.

27 октября по Узбекистану без осадков, температура +17…+22 градуса.

Ночная температура в течение этой недели будет в пределах +7…+12 градусов. В отдельных районах ночью и утром возможен туман.

В столице: 23 октября временами небольшой дождь, температура в пределах +14…+16 градусов. 24−25 октября ожидается преобладание небольшой облачности без осадков, температура повысится до +21…+24 градусов. 26 октября ожидается дождь, температура понизится до +16…+18 градусов.