Несколько лет назад в Ташкенте посадили большое количество катальп. На фоне вырубки деревьев и посадки чахлых можжевельников, не дающих столь необходимой в регионе тени, катальпы привлекательны большими листьями. Кроме того, они дают ежегодный прирост до одного метра в высоту.

Однако в этом году с середины сентября катальпы в разных частях города стали выглядеть плохо: их большие листья покрылись липкой блестящей плёнкой и стали опадать.





Мы спросили дендролога, научного сотрудника НИИ генофонда растительного и животного мира Академии наук Абдусалома Норматова о ситуации с катальпами в Ташкенте и опасности для других деревьев.

По словам эксперта, в Узбекистане распространены Катальпы прекрасные. В Узбекистан этот вид завезли около 150 лет назад из Северной Америки. Дерево хорошо переносит климатические и почвенные условия Узбекистана.

Катальпы очень любят воду, но не потребляют столько, сколько, например, чинары. Корневая система деревьев очень пластичная, легко пробивает себе путь к грунтовым водам. Если растение не поливать, оно станет вялым, но в отличие от платана, восстановится после утоления жажды.

«А у чинара вся корневая система поверхностная. Если его не поливать, ветки завянут. Даже в природе он растёт только вдоль водотоков, не поднимется на склоны. Потому что если он чуть подсохнет, ветки его высохнут совсем. Новые, конечно, вырастут, но таким красивым дерево уже не будет. Обратите внимание, даже в городе чинары красивые вдоль каналов», — сказал Абдусалом Норматов.

Недостаток Катальпы прекрасной — внешний вид дерева в холодное время года. Когда дерево сбрасывает листья, его плоды коричневого цвета, достигающие в длину 50 см, продолжают висеть, поэтому растение «выглядит паршиво».

По словам Абдусалома Норматова, в былые времена в Ташкентском ботаническом саду росла катальпа другого вида с обилием розовых соцветий. Размножить его не успели — повредили бульдозером, после чего дерево не восстановилось и погибло.

«Ствол у той катальпы был прямым. Катальпа прекрасная ветвится на высоте 1,8−2 метра от земли, поэтому древесину от неё получить невозможно. Но катальпа в Ташкентском ботаническом саду разветвлялась на высоте 3−4 метров. Её можно было использовать на древесных плантациях, но размножить не успели. Даже не знаю, где ещё есть такое дерево в СНГ. Может быть, в ботаническом саду Батуми или Никитском ботаническом саду (Крым)».

Чем болеют катальпы в Ташкенте?

По словам Абдусалома Норматова, переживать за катальп ташкентцам не стоит. Осенью на вид нападает тля — этим объясняется липкая плёнка на листьях. Нашествие насекомых — явление сезонное и повторяется каждый сентябрь. Интересно, что вредители не поражают другие деревья.

Бороться с ними можно с помощью ядохимикатов. Однако пользы для дерева будет меньше, чем вреда для человека, отметил Абдусалом Норматов. Благодаря обработке деревья на две недели позже сбросят листву. Однако и без обработки тля погибает, как только снижается температура воздуха.