Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте (СИРМТ) прокомментировал видео, в котором сообщается, что сотни студентов не прошли на следующий курс обучения «без причин», из-за чего теперь должны проучиться ещё один год и повторно оплатить обучение.

Ректор вуза Ильхом Маматкулов в своём Telegram-канале сообщил, что на видеоролике можно увидеть студентов, не сдавших повторные экзамены, а также обратившихся в центральный регистрационно-экзаменационный отдел по другим вопросам, связанным с учебным процессом.

Сообщается, что в видеоролике задействовано более 600 студентов, и это студенты, не соответствующие требованиям «академического устава», обучающиеся в институте на программах бакалавриата Университета Сандерленд (Великобритания).

В 2022—2023 учебном году на базе образовательной программы Университета Сандерленд обучались 2313 студентов, 532 из которых грубо нарушили требования «академического устава» (высший уровень плагиата в курсовой работе), написал Ильхом Маматкулов.

По его словам, учёный совет Университета Сандерленд внимательно изучит индивидуальную ситуацию каждого студента и проанализирует каждый академический проступок. Студенты будут проинформированы о результатах в течение нескольких дней.

Ректор вуза отметил, что сейчас студенты полностью задействованы в образовательном процессе. Для них были открыты отдельные группы и организован учебный процесс по предметам, соответствующим их учебным программам, «до тех пор, пока не станет ясен их статус (уровень усвоения предмета)». Он отметил, что академический семестр в СИРМТ начинается в октябре, согласно образовательным стандартам Великобритании.

«В заключение хотим сообщить, что Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте осуществляет свою деятельность прозрачно, основываясь на международных образовательных стандартах и глубоко чувствуя ответственность за подготовку современно мыслящих квалифицированных специалистов, способных внести вклад в процветание страны», — написал Маматкулов.

СИРМТ был создан в сентябре 2007 года для подготовки квалифицированных специалистов для рынка труда, предоставляя обучение по 15 образовательным программам бакалавриата и 3 программам магистратуры университетов Бангор (Bangor University), Сандерленд (University of Sunderland) и Тиссайд (Teesside University) Великобритании.

Выпускникам, успешно завершившим обучение на основе данных образовательных программ, вручается международный диплом университета-партнёра. Студенты обучаются в соответствии с требованиями «академического устава», утверждённого британскими университетами. Согласно этой системе, студенту предоставляется всего четыре возможности получить оценку за предмет:

Main Examination (основной экзамен в конце семестра);

Supplementary Examination (дополнительный экзамен — пересдача);

Remodule main Examination (повторное изучение предмета — основной экзамен);

Remodule supplementary Examination (повторное изучение предмета — пересдача).

Стоимость годового контракта на обучение в институте составляет 32,256 млн сумов. Оставшийся на повторное обучение студент оплачивает только обучение повторно изучаемому предмету. После использования четырёх предоставленных возможностей в случае неудовлетворительного усвоения предмета студент исключается из института, сообщил ректор.