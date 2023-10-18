В рамках визита в Китай президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 октября встретился с председателем компании China Energy Engineering Corporation Сун Хайляном, сообщила пресс-служба главы государства.

Китайская корпорация China Energy имеет большой опыт в проектировании и строительстве объектов энергетики, инфраструктуры и индустрии и вовлечена в реализацию крупных инвестиционных проектов во многих странах мира. Её активы превышают 150 млрд долларов.

В ходе встречи было отмечено активное участие компании в технологической модернизации энергетического сектора Узбекистана. China Energy реализует проекты строительства солнечных и ветряных электростанций в Кашкадарьинской и Бухарской областях, теплостанции в Сырдарьинской области. В планах — участие в возведении гибридной электростанции в Навоийской области.

Кроме того, в сентябре этого года совместно запущено современное производство цемента в Самаркандской области.

Президент Узбекистана и глава компании обсудили перспективы партнёрства с China Energy, в том числе по модернизации объектов инфраструктуры, созданию систем хранения энергии и подготовки квалифицированных специалистов в рамках программы развития отрасли до 2030 года.

Отдельное внимание также уделено кооперации в водохозяйственном секторе и осуществлению совместных проектов в разных отраслях промышленности.

По итогам встречи достигнута договорённость о подготовке комплексной программы по расширению взаимовыгодного сотрудничества.