Выставка «Италия одевает кинематограф» открылась в Галерее изобразительного искусства (НБУ) в дни XV Ташкентского международного кинофестиваля. На ней представлены кинокостюмы из архивной коллекции римского ателье Annamode, основанного в 1946 году сёстрами Анной и Терезой Аллегри.

К/ф «Холостяк» (1990). Художники по костюмам: Альберто Версо и Милена Канонеро.



За 70 лет работы портные и швеи мастерской создали более 200 тысяч нарядов для театральных постановок и фильмов, ставших культовыми. Значительную часть ателье выполнило по эскизам именитых художников по костюмам, чьё мастерство и талант отмечены национальными кинематографическими премиями: «Давид ди Донателло», «Оскар», BAFTA (Британская академия кинематографического и телевизионного искусства) и т. д.

К/ф «Берлинский роман» (1985). Художник по костюмам: Альберто Версо.

К/ф «Время безразличия» (1964). Художник по костюмам: Марсель Эскофье.



В подборку для ташкентской выставки вошло 30 кинокостюмов, в которых влюблялись, страдали и балагурили герои лент Роберто Бениньи, Федерико Феллини, Витторио де Сика, Лилианы Кавани и других ключевых режиссёров Италии.

Хронологически экспозиция охватывает период с 1957 года, когда была представлена мелодрама «Белые ночи» Лукино Висконти, по 2019-й — год выхода драмы «Счастливое число 5» Игоря Тувери. Треть картин приходится на «золотой век» итальянского кинематографа — 1930−1970-е годы. Среди них «Брак по-итальянски» Витторио де Сика (1964) с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях, «Я её хорошо знал» Антонио Пьетранджели (1965), «Три шага в бреду», снятый с участием Федерико Феллини (1967) и другие.

К/ф «Вторая жена» (1998). Художник по костюмам: Альдо Бути.

К/ф «Три шага в бреду» (1967). Художник по костюмам: Пьеро Този.

К/ф «Брак по-итальянски» (1964). Художник по костюмам: Пьеро Този.



Однако выставка, развернувшаяся в трёх залах галереи, не выдерживает ни хронологических рамок, ни жанровых, ни любых других. Манекены расставлены вдоль стен в свободном порядке, что не даёт возможности «проследить эволюцию итальянского кинематографа», как задумывали кураторы. Это меньшее из зол.

К/ф «Ведьмы», новелла «Земля, увиденная с Луны» (1967). Художник по костюмам: Пьеро Този.



Самая большая проблема выставки «Италия одевает кинематограф» заключается в том, что она практически никак не знакомит зрителей с главными героями — теми, кто создал экспонаты.

Это легендарный Пьеро Този, лауреат премии BAFTA и обладатель почётного «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе; обладательница четырёх «Оскаров» Милена Канонеро, которая получила первую статуэтку за костюмы для фильма «Барри Линдон» Стэнли Кубрика, а четвёртую — за работу в картине «Отель „Гранд Будапешт“» Уэса Андерсона; а также Альберто Версо, Альдо Бути, Николетта Таранта, Марсель Эскофье и другие художники по костюмам, которые одевали культовых героев итальянского кинематографа и тем самым вносили свой вклад в его развитие.

Признанные профессионалы, которые доказали, а некоторые продолжают подтверждать, что стиль и креативность — часть итальянской ДНК, упоминаются в этикетаже одной строчкой.

К/ф «Я её хорошо знал» (1965). Художник по костюмам: Маурицио Кьяри.



«Костюм является воплощением видения режиссёра и всегда направлен на то, чтобы выразить характер персонажа, усилить и подчеркнуть игру актёра», — пишет одна из кураторов Клара Този Памфили в предисловии к каталогу выставки.

Сама экспозиция это утверждение не иллюстрирует. Манекены даже на трёх ногах без визуальной поддержки в виде достаточного количества постеров, фотографий актёров и кадров из фильмов оказываются ненадёжными рассказчиками. Единственное, что они могут предложить, — скользнуть взглядом по поверхности. Посетители видят платье в горошек, твидовый костюм, пальто с меховой отделкой, кое-как посаженные на чёрные бархатные торсы, — словом, одежду со следами времени, а не кинематографические образы, в том числе второго плана, которые остались в памяти поколений.

К/ф «Адуа и её подруги» (1960). Художник по костюмам: Данило Донати.



Вне контекста даже центральные экспонаты — великолепные вечерние туалеты, созданные Пьеро Този и Альберто Версо для скандального фильма Лилианы Кавани «Ночной портье» (1974), выглядят плоско и тускло. В чёрном, переливающемся пайетками платье из тюля и тафты героиня Шарлотты Рэмплинг Лючия, жена известного американского дирижёра, появляется в холле венского отеля Opera ближе к пятой минуте ленты. На 28-й в серебристом платье-бюстье она сидит в зале оперного театра. Ослепительное сияние дорогих украшений, вечерних туалетов нарочито подчёркивает внешнее благополучие, которое оказывается лишь внешним. Изнутри героиню Рэмплинг, бывшую заключённую концлагеря, раздирают на части прошлое и демоны. С одним из них, офицером СС в облике скромного портье, она встречается взглядом в холле отеля — и настоящее перестаёт существовать для обоих. Иррациональное чувство, рождённое страхом и насилием, ведёт героев к неминуемой физической гибели. Морально жертвы и палача не стало в стенах концлагеря.

К/ф «Ночной портье» (1974). Художники по костюмам: Пьеро Този и Альберто Версо.



«Многослойны» и наряды второстепенных персонажей в фильмах «Маленький дьявол» (1988), «Ведьмы» (1967), который представляет собой сборник из пяти новелл, снятых режиссёрами Лукино Висконти, Мауро Болоньини, Пьером Паоло Пазолини, Франко Росси и Витторио Де Сика.

К/ф «Маленький дьявол» (1988). Художник по костюмам: Альдо Бути.



Из первого на выставке можно увидеть экстравагантное тёмно-зелёное платье с акцентными плечами. В фильме Бениньи в нём дефилирует модель на показе мод, который неожиданно и эффектно срывает ураган.

К/ф «Ведьмы», новелла «Ведьма, сожжённая заживо» (1967). Художник по костюмам: Пьеро Този.



Из «Ведьм» на выставке представлены вечерние и свадебное платья из двух новелл: «Ведьма, сожжённая заживо» и «Земля, увиденная с Луны». Однако любоваться ими, как и другими экспонатами, всё же лучше на экране, чем в залах без соответствующего освещения и сопровождения.

Выставка «Италия одевает кинематограф», организованная посольством Италии в Узбекистане, открыта до 15 ноября.

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