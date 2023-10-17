Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 октября провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба главы государства.

За последние годы объёмы китайских инвестиций в Узбекистан увеличились в пять раз, количество компаний — в три раза. С начала этого года объёмы взаимной торговли выросли на 36%. Ожидается, что этот показатель до конца года превысит отметку в 10 млрд долларов.

Лидеры согласились с тем, что есть все основания для доведения товарооборота между двумя странами до 20 млрд долларов в ближайшие пять лет.

Стороны выразили заинтересованность в расширении портфеля высокотехнологичных проектов путём совместной организации выпуска инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью.





Отмечена активизация межрегиональных контактов. С начала года Узбекистан посетили делегации Синьцзян-Уйгурского автономного района, провинций Шэньси, Шаньдун, Цзянсу и Цзянси.

Отдельное внимание стороны уделили плодотворному обмену опытом и взаимодействию в сфере изучения и внедрения китайского опыта в борьбе с бедностью.

Для рассмотрения хода реализации всех договорённостей предложено проведение очередного заседания Межправительственного комитета.

Лидеры двух стран дали высокую оценку насыщенному сотрудничеству в области культуры, образования и туризма. Президент Узбекистана выразил признательность за поддержку китайской стороной инициативы об объявлении 2023 года «Годом культуры и искусств народов Центральной Азии и Китая».





В конце октября запланировано проведение Дней культуры Китая в Узбекистане. Весной следующего года пройдут Дни культуры Узбекистана в Китае.

Отмечен растущий интерес к изучению китайского языка в Узбекистане, особенно среди молодёжи. Большой вклад в это вносит плодотворная деятельность Института Конфуция в Ташкенте и Самарканде. Намечены планы расширения преподавания китайского языка и обмена молодыми учеными.

Президент Узбекистана предложил открыть в Ташкенте филиалы ведущих китайских вузов — Университета Цинхуа и Пекинского университета.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной повестки и международной политики. Подтверждена неизменная позиция в вопросах поддержки политики «одного Китая» и борьбы с «тремя силами зла» (терроризм, экстремизм, сепаратизм).

По итогам встречи достигнута договорённость о принятии «дорожной карты» по реализации выдвинутых инициатив.

В завершение переговоров президент пригласил председателя КНР посетить с визитом Узбекистан.