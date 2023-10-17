Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой 17 октября прибыл с рабочим визитом в Пекин. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.





В международном аэропорту «Шоуду» президента Узбекистана встретили министр по чрезвычайным ситуациям КНР Ван Сянси и другие официальные лица.





В ходе визита 17−18 октября запланировано проведение переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, а также других встреч.

Глава Узбекистана примет участие в открытии Международного форума «Один пояс, один путь», в рамках которого выступит с речью на пленарной сессии.