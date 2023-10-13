В социальных сетях 13 октября распространилось видео, на котором женщина избивает своего маленького ребёнка, испачкавшего одежду, у подъезда многоквартирного дома в районе ЦУМа в Ташкенте.

На кадрах видно, что она сначала отряхивает его, а затем начинает сильно бить по лицу. От ударов ребёнок упал, она продолжила ударять его по лицу и голове.

В хокимияте Мирабадского района сообщили, что сотрудники органа опеки и попечительства хокимията, а также районного отдела внутренних дел изучили ситуацию.

По информации хокимията, женщина пришла в фотостудию, чтобы сфотографироваться.

«В ходе разговора с женщиной выяснилось, что она избила капризничавшего ребёнка, будучи в нервном состоянии из-за неприятной новости, полученной от родственников по телефону», — говорится в сообщении.

Женщина заявила, что сожалеет о своём поведении, что такого раньше не повторялось и что она обещает больше так не поступать, отметили в хокимияте.

Сотрудники УКД ОВД Мирабадского района ведут расследование происшествия.