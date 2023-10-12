В социальных сетях 11 октября распространилось видео, на котором женщина рассказывает об избиении мужем и бездействии правоохранительных органов. Nemolchi.Uz опубликовали пересказ ее слов.

По словам женщины, в 2017 году она вышла замуж за Шохруза Бутаева, в браке имеется один ребёнок. Женщина также утверждает, что ее супруг под действием психотропных средств зарезал ее отца. В 2019 году она с ним разошлась, и до настоящего времени она жила с ребёнком где придётся. По совету юристов её вселили в дом супруга.

8 октября мать мужчины вышла из дома, а вскоре после этого он включил на полную громкость телевизор и радио во дворе, насильно затащил женщину в дом и избивал с 11:00 до 16:00. Он нанёс ей раны ножом со словами: «Ты будешь жаловаться на меня в органы и жить в моем доме как героиня? Не быть этому, в этот дом тебя сама смерть привела, и отца твоего я убил намеренно, и тебя убью. Отсюда вынесут твоё тело», рассказала потерпевшая.

Женщина 3−4 раза теряла сознание, просила прощения, умоляла, чтобы отпустил, и обещала, что больше не будет требовать ничего по закону. Женщина попросила воды и показать сына в последний раз. В этот момент ей начала звонить подруга.

«Муж, испугавшись, что она знает наш адрес, сломал мой телефон и сам отвёз меня в больницу. Он пригрозил, что если пожалуюсь в органы, придёт и убьёт. В неотложке милицию не вызвали, на экспертизу не направили. Я сама поехала на экспертизу, снять побои», — отметила она.

«Он работал в органах, возможно, поэтому за дело никто не берётся», — добавила пострадавшая и попросила помощи правоохранителей.

Ситуация взята под контроль Комитетом по делам семьи и женщин и управлением внутренних дел Ташкентской области и МВД.

Комитетом по делам семьи и женщин

В Генеральной прокуратуре «Газете.uz» сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 126−1 (Семейное бытовое насилие) Уголовного Кодекса. В пресс-службе МВД заявили, что подозреваемый взят под стражу.