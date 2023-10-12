В Яшнабадском районе Ташкента задержан мужчина, пытавшийся продать фальшивые 200-тысячные сумовые купюры, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

У мужчины изъяты в общей сложности 200 поддельных банкнот (40 млн сумов), которые он намеревался продать за 18 млн сумов.

Оперативное мероприятие было проведено совместно с сотрудниками СГБ Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело по статье 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) Уголовного кодекса.