Правоохранительные органы пресекли несколько попыток незаконной продажи земельных участков в Андижанской области и в Каракалпакстане, сообщила пресс-служба Службы государственной безопасности Узбекистана.

Житель Шахриханского района Андижанской области 1980 года рождения обещал другому гражданину через знакомых в системе кадастра перевести 8 га земли в категорию земли для жилых строений и оформить её на его имя за 28 тысяч долларов. При получении этой суммы он был задержан.

В Алтынкульском районе этой же области при получении 20 тысяч долларов из запрошенных 117,5 тысячи был задержан руководитель фермерского хозяйства, специализированного на выращивании хлопчатника и пшеницы. Утверждая, что земля принадлежит ему, он договорился о продаже 50 га земли другого хозяйства.

В Кунградском районе Каракалпакстана житель 1959 года рождения обещал зарегистрировать 25 га земли, находящейся в государственном резерве, на имя другого человека через высокопоставленных знакомых за 85 млн сумов. Он был задержан при получении денег.