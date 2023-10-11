Посольство Узбекистана в Израиле выступило с заявлением по поводу неподтверждённой информации о гражданах Узбекистана, якобы захваченных в плен в ходе израильско-палестинских боестолкновений. По данным дипмиссии, эти сведения циркулируют в некоторых СМИ Узбекистана, их названия не уточняются.

«Сведений о наличии граждан Республики Узбекистан среди насильно удерживаемых в зонах эскалации в Израиле и секторе Газа в посольство не поступало», — говорится в заявлении.

В настоящее время в ускоренном и упрощённом порядке ведётся учёт граждан Узбекистана в Израиле.

«В этой связи посольство вновь обращается с просьбой к гражданам Узбекистана, находящимся в Израиле, отправить информацию о своём месте нахождения на электронный адрес дипмисии для учёта на случай быстрого реагирования и для оказания практической помощи».

Посольство также призвало СМИ опираться на достоверные источники информации и воздержаться от распространения непроверенных сведений.

Ранее посольство Узбекистана в Израиле призвало граждан Узбекистана соблюдать необходимые меры предосторожности, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления властей.

Контактные данные посольства: 03−672−2466, 03−672−2371, 03−758−5075, 03−758−5076, 054−4851397.