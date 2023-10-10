В социальных сетях распространилось видео из Самарканда, на котором Lexus на перекрёстке проезжает на красный свет светофора и сталкивается с Cobalt.

Внедорожник вылетает на тротуар, где стоят пешеходы, и сбивает людей (на видео не видно, сколько человек ударяет машина).

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе УБДД УВД Самарканда, инцидент произошёл 20 сентября около 19:30 на улице Орзу Махмудова. В результате ДТП пострадали два человека.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение). Ведётся следствие.