Путешественник и блогер из Нидерландов Том 6 июля на своей странице в Instagram Traveltomtom (542 тысячи подписчиков) рассказал, как на высокоскоростном поезде Afrosiyob в Узбекистане за взятку в 15 долларов перешёл из вагона эконом-класса в VIP. 10 октября видео распространил канал Troll.uz.

В компании «Узбекистон темир йуллари» сообщили, что начальник поезда был уволен ещё 10 июля — сразу после того, как стало известно о случае с иностранным туристом.

«Контролирующим за вагонами поручено разъяснить стюардам, чтобы подобные инциденты не повторялись. Сейчас все скоростные электропоезда Afrosiyob проверяются рабочей группой. Установлен контроль для предотвращения повторения подобных ситуаций», — говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно сообщениям, подобная практика встречается и в других поездах Узбекистана. В частности, проводники предлагают пассажирам плацкарта апгрейд до купе.

В сентябре президент Шавкат Мирзиёев на совещании по железнодорожной сфере отметил, что население недовольно условиями и обслуживанием в вагонах, а также коррупцией при продаже билетов.